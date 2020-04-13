Детям, родителям и педагогам будет оказываться психологическая помощь

Министерство образования, культуры и исследований заявило о создании новой службы для учащихся, родителей и учителей во время приостановки учебного процесса.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Учащиеся, студенты и их родители, а также учителя могут рассчитывать на психологическую помощь во время приостановки учебного процесса.

Министерство образования, культуры и исследований в сотрудничестве с Республиканским центром психолого-педагогической помощи, а также местные профильные службы предоставят возможность получения психологической помощи родителям учащихся, детям и педагогам, чтобы обеспечить их эмоциональную стабильность, предлагая поддержку в кризисной ситуации.

Министерство объявляет, что психологическая помощь будет предоставляться как индивидуально, так и в группах, если это необходимо, и будет осуществляться преимущественно дистанционно, с помощью технических средств, доступных для получателей помощи.

В рамках этого процесса будут соблюдены все этические нормы и требования, касающиеся защиты личных данных и безопасности в онлайн-среде.

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