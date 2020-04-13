09:02 13 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.77
  • USD18.09
  • RUB0.24
  • RON4.09
  • UAH0.66
Поиск
Школа

Детям, родителям и педагогам будет оказываться психологическая помощь

© Sputnik / Алексей Владыкин
Общество
Получить короткую ссылку
54 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29860056/detyam-roditelyam-i-pedagogam-budet-okazyvatsya-psikhologicheskaya-pomosch.html

Министерство образования, культуры и исследований заявило о создании новой службы для учащихся, родителей и учителей во время приостановки учебного процесса.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Учащиеся, студенты и их родители, а также учителя могут рассчитывать на психологическую помощь во время приостановки учебного процесса. 

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Власти Молдовы рассматривают возможность повышения зарплат в медсекторе

Министерство образования, культуры и исследований в сотрудничестве с Республиканским центром психолого-педагогической помощи, а также местные профильные службы предоставят возможность получения психологической помощи родителям учащихся, детям и педагогам, чтобы обеспечить их эмоциональную стабильность, предлагая поддержку в кризисной ситуации.

Министерство объявляет, что психологическая помощь будет предоставляться как индивидуально, так и в группах, если это необходимо, и будет осуществляться преимущественно дистанционно, с помощью технических средств, доступных для получателей помощи.

В рамках этого процесса будут соблюдены все этические нормы и требования, касающиеся защиты личных данных и безопасности в онлайн-среде. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Министерство образования установило правила дистанционного обучения
Помощь психолога во время карантина: в Приднестровье запущена горячая линия
Учебный процесс в школах приостановлен в течение всего периода действия ЧП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Ансамбль Александрова поет в поддержку Италии
Ансамбль имени Александрова спел в поддержку Италии - видео
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться