В Молдове зафиксированы еще две смерти пациентов с коронавирусом

Количество погибших пациентов с коронавирусом выросло до 34 человек, стало известно об еще двух летальных исходах.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. В Молдове еще два пациента с коронавирусом скончались, сообщили в Минздраве.

Речь идет о 70-летнем мужчине из Глодян и о 69-летней пенсионерке из Тирасполя.

Как уточнили в пресс-службе МВД Приднестровья, тираспольчанка находилась в реанимации Слободзейского инфекционного госпиталя.

"Тираспольчанка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована 5 апреля. В реанимации ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца", - отметили в ведомстве.

Таким образом, число летальных исходов во время пандемии в Молдове выросло до 34.

В Минздраве призвали всех граждан продолжать соблюдать все меры профилактики коронавируса, а также оставаться дома, особенно это касается пожилых людей, которые в группе риска.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло тысячи 662. К настоящему моменту выздоровели 94 человека.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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