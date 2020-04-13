Кику: Молдова избежала худшего сценария развития ситуации с коронавирусом

В Молдове достигли роста количества заболевших за последние шесть дней менее, чем на 10 процентов, ранее эти показатели достигали 27 процентов.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В Молдове удалось избежать развития пандемии по пессимистичному "итальянскому" сценарию. Об этом зяавил на своей странице в Facebook премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Как отметил Кику, с момента объявления пандемии в мире, молдавские власти провели несколько рабочих встреч с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам главы кабмина, на одном из заседаний в конце марта представители ВОЗ представили два возможных развития пандемии в Молдове: пессимистичный сценарий "итальянский" (именно там на тот момента был наихудшая ситуация). А также показали данные развития пандемии в Албании, где все было намного лучше.

Победить угрозу вместе: волонтеры помогают бороться с коронавирусом>>>

"Худший сценарий означал более двух тысяч зараженных к 9 апреля. Эта цифра основывалась на модели роста количества зараженных ежедневно на 27 процентов (это были средние показатели, и они совпадали на тогда с ситуацией в Италии от момента обнаружения первого заражения)", - пояснил Кику.

По данным премьера, если бы ситуация в стране развивалась подобным образом, то к концу апреля в Молдове число зараженных COVID-19 могла бы достигнуть 28 тысяч.

Как использовать дезинфектант без вреда для кожи: рекомендации врачей>>>

Наилучшее развитие событий означало три тысячи заболевших коронавирусом на конец апреля.

"Вчера мы достигли роста количества заболевших за последние шесть дней менее, чем на 10 процентов. То есть мы отошли от цифры в 27 процентов и избежали худшей ситуации", - отметил премьер-министр.

Как считает Кику, таких результатов удалось добиться благодаря пониманию со стороны граждан Молдовы, которые выполняют все рекомендации властей.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло тысячи 662. К настоящему моменту выздоровели 94 человека.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova