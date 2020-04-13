Додон : госслужащие, заразившиеся COVID-19, получат материальную помощь

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о новых мерах помощи госслужащим, а также экономическим агентам, пострадавшим во время вспышки коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Все госслужащие, заразившиеся коронавирусом нового типа, получат материальную помощь от государства.

Об этом заявил в понедельник президент Игорь Додон после еженедельного заседания с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Президент считает, что каждый, вне зависимости от того, где и как заразился COVID-19, должен получить эту поддержку.

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"Нужно остановить все инсинуации, чтобы помощь получали все. Как мы можем точно узнать, инфицировался ли медик, или полицейский именно в свою смену, или же на пять дней раньше? Инкубационный период неточен. Все госслужащие, которые были в первых рядах борьбы с коронавирусом и заразились, должны получить по 16 тысяч леев помощи", - уточнил Додон.

Он пояснил, что в категорию этих граждан, которым полагается помощь, входят медики, полицейские, а также члены Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, на прошлой неделе правительство объявило, что в списке тех, кому полагается материальная поддержка находятся лишь 29 медиков, которые борются с пандемией и заразились COVID-19.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 107 человек, скончались - 34.

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