Коронавирус не пройдет - как в Кишиневе проводят дезинфекцию

Пока большинство граждан сидят дома в самоизоляции, сотрудники муниципальных служб столицы продолжают оставаться на посту, предпринимая все необходимые меры для дезинфекции территорий у входа в многоквартирные дома.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Еще два месяца назад сложно было поверить в то. что по Кишиневу будут ходить люди со специальными резервуарами за плечами и обрабатывать антисептическими растворами помещения у подъездов многоквартирных домов и другие места, где даже в условиях карантина появляется наибольшее число людей.

Дезинфекция в столице продолжается. Корреспондент Sputnik Молдова запечатлел на фото, как сотрудники муниципальных служб исправно выполняют свою работу, выходя в строго обозначенные часы с утра.

В частности, они дезинфицировали помещения и территории в домах по улице Петру Заднипру в столичном секторе Чеканы.

© Sputnik / Андрей Петрик В Кишиневе продолжают дезинфекцию территорий у подъездов

Для борьбы с COVID – 19 столичная администрация задействовала около тысячи сотрудников. Об этом ранее сообщал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Ежедневно 725 человек, участвующих в работах по дезинфекции города и подвергающих себя опасности, получают по поллитра молока. Это - сотрудники муниципальных предприятий, молоко они будут получать в течение всего периода чрезвычайной ситуации. С такой инициативой в условиях чрезвычайного положения, введенного в стране, выступила Ассоциация производителей молока.

Генеральный примар Кишинева не раз выражал благодарность людям, которые для того, чтобы оградить от вируса нового типа всех остальных, ежедневно выходят на работу. © REUTERS / Florion Goga Семь дней в фотографиях: борьба с коронавирусом, запуск ракеты и вечная любовь 19

К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 1662 случая заболевания коронавирусом нового типа - такие данные обнародовал Минздрав республики.

В 121 случае речь идет о "импорте инфекции" инфекции, а в 1 541 эпизоде передача вируса произошла внутри страны.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 107 человек, скончались - 34.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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