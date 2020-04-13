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Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц, архивное фото.

Коронавирус не пройдет - как в Кишиневе проводят дезинфекцию

© Sputnik / Burcu Okutan
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (612)
33010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29861271/covid-19-ne-proydet-v-kishineve-dezinfitsiruyut-territorii-vozle-podezdov.html

Пока большинство граждан сидят дома в самоизоляции, сотрудники муниципальных служб столицы продолжают оставаться на посту, предпринимая все необходимые меры для дезинфекции территорий у входа в многоквартирные дома.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Еще два месяца назад сложно было поверить в то. что по Кишиневу будут ходить люди со специальными резервуарами за плечами и обрабатывать антисептическими растворами помещения у подъездов многоквартирных домов и другие места, где даже в условиях карантина появляется наибольшее число людей.

Дезинфекция в столице продолжается. Корреспондент Sputnik Молдова запечатлел на фото, как сотрудники муниципальных служб исправно выполняют свою работу, выходя в строго обозначенные часы с утра.

В частности, они дезинфицировали помещения и территории в домах по улице Петру Заднипру в столичном секторе Чеканы. 

В Кишиневе продолжают дезинфекцию территорий у подъездов
© Sputnik / Андрей Петрик
В Кишиневе продолжают дезинфекцию территорий у подъездов

Для борьбы с COVID – 19 столичная администрация задействовала около тысячи сотрудников. Об этом ранее сообщал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. 

Ежедневно 725 человек, участвующих в работах по дезинфекции города и подвергающих себя опасности, получают по поллитра молока. Это - сотрудники муниципальных предприятий, молоко они будут получать в течение всего периода чрезвычайной ситуации. С такой инициативой в условиях чрезвычайного положения, введенного в стране, выступила Ассоциация производителей молока.

Генеральный примар Кишинева не раз выражал благодарность людям, которые для того, чтобы оградить от вируса нового типа всех остальных, ежедневно выходят на работу.
© REUTERS / Florion Goga
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К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 1662 случая заболевания коронавирусом нового типа - такие данные обнародовал Минздрав республики. 

В 121 случае речь идет о "импорте инфекции" инфекции, а в 1 541 эпизоде передача вируса произошла внутри страны.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 107 человек, скончались - 34.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (612)

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Теги:
Кишинев, службы, муниципий, дезинфекция, карантин


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