Чебан заявил о скором запуске сайта по дистанционному обучению

В "цифровой библиотеке" будут доступны более четырех тысяч отснятых лекций для учащихся с первого и по 12 классы. Включены все 15 дисциплин для гуманитарного и реального профиля.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Платформа по дистанционному обучению станет доступа 20 апреля. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

"Как и обещал, этот сайт по онлайн обучению будет полностью готов уже 20 апреля. Новая платформа представляет собой цифровую библиотеку, она обеспечит дистанционное обучение всем ученикам", - отметил Чебан.

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По его данным, в библиотеке будут доступны более четырех тысяч отснятых лекций для учащихся с первого и по 12 классы. Включены все 15 дисциплин для гуманитарного и реального профиля. Лекции записаны как на государственном, так и на русском языке.

Как рассказал примар, для подготовки этих видео были задействованы 150 преподавателей, которые были проинструктированы самыми разными экспертами.

Также примерно 331 тысяча учеников получат доступ к школьной программе, разработанной и выпущенной в новом формате.

По словам Чебана, есть также почти десять тысяч учеников с различными сложностями в обучении в связи с состоянием здоровья также смогут полностью подключиться к процессу дистанционного обучения.

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Также он отметил. что было озвучено предложение пускать некоторые лекции по общественному телевидению, чтобы обеспечить доступ к обучению для как можно большего количества детей.

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