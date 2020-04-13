Особенности удаленного обучения в Молдове - родители и педагоги о процессе

Все учащиеся лицеев и вузов страны сейчас учатся удаленно, в течение такого длительного времени им приходится делать это впервые - корреспондент Sputnik Молдова разбирался во всех особенностях этого процесса.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, все учащиеся и студенты были переведены на удаленный процесс получения знаний и подготовки домашних заданий. Соответствующий приказ был издан министерством образования, культуры и исследований республики, когда стало понятно, что мировая пандемия COVID-19 не обошла Молдову стороной.

Учителя - в авангарде процесса

Учительница начальных классов, преподаватель высшей дидактической степени Инна Прудяк рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, как в сложной ситуации с мировой пандемией, удалось найти выход из положения молдавским педагогам.

Сейчас дети могут отправить педагогу выполненные задания по русскому языку и математике и получить ответ от учителя примерно те же сроки, что и при обычном процессе обучения. Онлайн-процесс не прервал привычного хода занятий. А за тем, чтобы ребенок прилежно следовал всем рекомендациям педагогов, внимательно следят родители.

"У нас на вооружении есть различные способы проведения онлайн-обучения. Кто-то из моих коллег работает и через zoom, viber, программу e-class, в отдельных случаях применяют и мессенджер от Facebook", - уточнила педагог.

Несмотря на то, что Инна Прудяк является учителем начальных классов, она говорит, что дети соблюдают режим дня точно так же, если бы они посещали школу. Каждое утро педагог пишет всем по интернету, что прозвучал звонок и сейчас - время быть на уроке. Точно также у учеников класса, руководимого Инной, проходят перемены - дети могут отдохнуть, и вновь принимаются за работу.

"Мы стараемся не давать чрезмерную нагрузку детям в этот период. Мы работаем четко, по дидактическому плану. Если при проверке я обнаруживаю у ребенка сразу несколько ошибок, я связываюсь с ним по viber и провожу консультацию", - отметила Прудяк. © Sputnik / Miroslav Rotari Учителей школ по всему миру в онлайн поддержит Россотрудничество

На удивление дети проявляют небывалую сознательность - они сами связываются с педагогом, если у них возникают вопросы, а учитель посвящает беседам с некоторыми из них даже по полчаса.

А как в старших классах?

Онлайн-обучение является настоящим испытанием, как для детей, так и для педагогов. Уроки ведутся онлайн, а этот процесс требует максимальной ответственности и участия каждой из сторон. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила директор лицея Александру Ион Куза Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб.

"Педагогам нашего лицея удалось найти эффективный и наиболее действенный метод онлайн-обучения. Сейчас нам необходимо продолжить работу в заданном ритме, чтобы завершить учебный год успешно и в срок", - подчеркнула собеседница.

Онлайн-обучение является оптимальным вариантом в кризисной ситуации, спровоцированной мировой пандемией коронавируса. Однака, по словам собеседницы, никакой электронный девайс все же не может в полной мере обеспечить той коммуникации, которая существует между учеником и педагогом в классе.

Опасность распространения коронавируа и карантинные ограничения, объявленные властями страны, обнажили одну из проблем в образовании - сейчас и педагоги и родители учеников должны быть с современными технологиями на "ты", в любой момент будучи готовыми удаленно поддерживать связь с теми, кто учит детей.

Родители "держат руку на пульсе"

Как рассказала корреспонденту Sputnik Молдова мама пятиклассника Вадима Ирина Чепурная, ее ребенок получает домашнее задание онлайн от педагога а сдает его также посредством ответа по интернету. Учитель проверяет работу, а затем ребенку приходит оценка с разбором ошибок ошибок, которые он допустил.

"Я благодарна нашему педагогу, говорю искреннее "спасибо" за то, как следят за непрерывным процессом обучения наших детей. Я также забочусь, чтобы мой ребенок прилежно выполнял задания, приходящие по интернету. Прерывать обучение в этом возрасте - недопустимо", - рассказала собеседница.

Другая мама - Инга Делеу - сообщила корреспонденту Sputnik, что ее дочь, которая учится в 4 классе, сама очень любознательная и тянется к знаниям. Да, у ребенка есть хобби, она занимается составлением икебан, но за несколько дней без посещения школы немного заскучала. Родительница объяснила это тем, что ребенок привык к школьному графику, а вынужденный каратин прервал привычный ритм жизни.

"Очень правильно, что педагоги не забывают об обучении детей даже в условиях вынужденных, карантинных каникул. Моя Света (так зовут ребенка - ред.) рада тому, что может уделять время занятиям, даже сидя дома. Спасибо нашему классному руководителю Виолетте Петровне за такое отношение к нашим детям. Настоящий педагог - это большая удача для ребенка", - рассказала Делеу.

Технических проблем с дистанционным обучением не возникает. Ученики через электронные дневники могут получать задания от учителя и самостоятельно изучать материал. В крайнем случае, выручат чаты родителей, к которым, как правило, подключены педагоги.

Повышенная ответственность - на педагогах и родителях

Обращаясь к дидактическим кадрам, осуществляющим обучение дистанционно, и к родителям гимназистов и лицеистов, министр образования Игорь Шаров подчеркнул, что именно сейчас на них ложится особая ответственность за всестороннее развитие ребенка в условиях карантинной изоляции.

"С такими резкими переменами сложно справиться. Существуют технические и логистические трудности. Но дидактические коллективы делают все возможное, чтобы не только в полной мере реализовать учебные программы, но и внушить терпение детям в сложный период чрезвычайного положения", - заявил Шаров.

Министр призвал педагогов, преподавателей делать все возможное, чтобы удаленный учебный процесс в средних и высших заведениях не был прерван. Педагоги должны руководствоваться чувством долга, продолжать поддерживать связь с учениками, зная хорошо каждого из них. В профильном министерстве надеются, что преподаватели лицеев и вузов останутся верными своему долгу.

"Уважаемые коллеги, учителя, у нас осталось мало времени до завершения учебного года. Наравне с медработниками именно вы являетесь героями, которые могут противостоять этому вызову. Цели, которые вы преследуете, должны помочь детям в понимании жизненных обстоятельств, в преодолении ряда сложных ситуаций", - заявил министр в обращении к педагогам республики.

По мнению Шарова, любой удаленный контакт с учениками должен внушать им уверенность в том, что все будет хорошо. Особенно это касается тех учеников или студентов, которые наиболее пали духом в сложившейся ситуации, не имея доступа к интернету.

Согласно данным ведомства, сейчас возможность удаленно обучаться имеют 92% детей в Молдове. С теми же, у кого нет интернета, педагоги будут связываются по телефону.

Особо стоит мобилизоваться в условиях удаленного обучения выпускникам лицеев, которым предстоит поступать в вузы страны, и студентам, сдающим государственные экзамены и намеревающимся трудоустраиваться. У них нет времени на раскачку, поэтому каждый день они должны использовать максимально рационально, не распыляясь на мелочи, идя к поставленной цели.

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