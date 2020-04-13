В 2020 году дефицит бюджета НКМС может составить более 200 миллионов леев

Из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, существенно упали отчисления от предприятий, которые являются основным источником дохода в системе медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Фонды обязательного медицинского страхования на 2020 год будут скорректированы. Соответствующий законопроект, подготовленный министерством здравоохранения, труда и социальной защиты был представлен для консультаций с общественностью.

Согласно поправкам, которые предлагает министерство, доходы системы обязательного медстрахования в 2020 году составят около 8,2 миллиарда леев, а расходы — около 8,4 миллиарда леев, с дефицитом в размере 232 миллиона леев.

Необходимость в корректировке бюджета возникла в связи с прогнозируемым сокращением доходов Национальной компании медицинского страхования (НКМС) из-за ограничений в работе предприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Расходы НКМС были установлены Законом о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год. В структуре доходов НКМС большую часть, около 5,2 миллиарда леев, составляли процентные взносы от заработной платы работников, что соответствовало расчетному фонду заработной платы в размере около 57,8 миллиарда леев.

Согласно обновленному прогнозу макроэкономических показателей, в условиях эпидемиологической ситуации, которая привела к прекращению деятельности некоторых предприятий, ожидается уменьшение фонда оплаты труда примерно до 55,3 миллиарда леев.

Возникший дефицит планируется покрыть за счет средств Национальной компании медицинского страхования.

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