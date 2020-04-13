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Кладбище Святого Лазаря в Кишиневе

Режим доступа на кладбища и работа транспорта на Пасху в Кишиневе

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29863667/reshenie-o-dostupe-na-kladbischa-i-rabote-transporta-v-dni-prazdnikov-v-stolitse.html

Столичные власти сообщили об особом порядке пропуска на кладбища в дни Радоницы и работе транспорта в пасхальные праздники.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период пасхальных праздников, с 19 по 27 апреля, будет ограничен доступ на столичные кладбища, за исключением похоронных процессий (максимум 10 человек). Соответствующее решение было принято в понедельник городской Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Старая могила на кладбище Святого Лазаря в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Ограничения из-за COVID-19 действуют и для посетителей кладбищ

Так, в указанный период доступ на кладбища будет координироваться муниципальным предприятием "Комбинат ритуальных услуг".

По словам генерального примара Иона Чебана, ограничения, наложенные местными властями, необходимы для того, чтобы избежать скопления граждан и предотвратить распространение и заражение COVID-19.

Представители полиции обеспечат порядок у столичных кладбищ и соблюдение мер безопасности.

Полицейский патруль у входа на столичное кладбище Святого Лазаря
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Полицейский патруль у входа на столичное кладбище Святого Лазаря.

С 19 по 27 апреля года подобный режим доступа будет действовать и на кладбищах в пригородных населенных пунктах Кишинева. 

В преддверии праздника и в саму Пасху - 18 и 19 апреля - общественный транспорт курсировать не будет. Соответствующее решение было принято столичным градоначальником. Городской транспорт возобновит работу с 20 апреля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)

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