Режим доступа на кладбища и работа транспорта на Пасху в Кишиневе

Столичные власти сообщили об особом порядке пропуска на кладбища в дни Радоницы и работе транспорта в пасхальные праздники.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев сообщает, что в период пасхальных праздников, с 19 по 27 апреля, будет ограничен доступ на столичные кладбища, за исключением похоронных процессий (максимум 10 человек). Соответствующее решение было принято в понедельник городской Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Так, в указанный период доступ на кладбища будет координироваться муниципальным предприятием "Комбинат ритуальных услуг".

По словам генерального примара Иона Чебана, ограничения, наложенные местными властями, необходимы для того, чтобы избежать скопления граждан и предотвратить распространение и заражение COVID-19.

Представители полиции обеспечат порядок у столичных кладбищ и соблюдение мер безопасности.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Полицейский патруль у входа на столичное кладбище Святого Лазаря.

С 19 по 27 апреля года подобный режим доступа будет действовать и на кладбищах в пригородных населенных пунктах Кишинева.

В преддверии праздника и в саму Пасху - 18 и 19 апреля - общественный транспорт курсировать не будет. Соответствующее решение было принято столичным градоначальником. Городской транспорт возобновит работу с 20 апреля.

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