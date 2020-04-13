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Школьник во время дистанционного обучения дома.

С помощью ЮНИСЕФ в Молдове купят 80 компьютеров для дистанционного обучения

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29863694/s-pomoschyu-yunisef-v-moldove-kupyat-80-kompyuterov-dlya-distantsionnogo-obucheniya.html

Деньги пойдут на закупку компьютеров для школ, отобранных местными органами власти вместе с министерством образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Из фондов организации "Глобальное партнерство в области образования" через ЮНИСЕФ на поддержку дистанционного обучения в Молдове будет выделено 70 тысяч долларов. На эти деньги будут приобретены 80 компьютеров для учителей и школьников.

© Sputnik / Валерий Мельников
Особенности удаленного обучения в Молдове - родители и педагоги о процессе

Об этом заявило Министерство образования, культуры и исследований. Учебные заведения, которым будет оказана помощь, выберут местные специализированными органы в области образования в сотрудничестве с профильным министерством.

Пакет поддержки предназначен в первую очередь для дошкольников и учащихся начальной школы.

В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, все учащиеся и студенты были переведены на удаленный процесс получения знаний и подготовки домашних заданий. Соответствующий приказ был издан министерством образования, культуры и исследований республики

"Глобальное партнерство в области образования" представляет собой международную финансовую платформу, направленную на укрепление систем образования в развивающихся странах. Фонд объединяет развивающиеся страны, доноров, международные организации, гражданское общество, организации учителей и частный сектор. "Глобальное партнерство в области образования" является единственным международным фондом, который занимается исключительно образованием.

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Теги:
дистанционное образование


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