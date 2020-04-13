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автостанция города Дубоссары

Почему в Приднестровье транзитный транспорт объезжает Дубоссары

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (612)
19 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29863977/pochemu-v-pridnestrove-tranzitnyy-transport-obezzhaet-dubossary.html

При выезде в город дежурят посты автоинспекторов, которые перенаправляют весь транспорт, движущийся по республиканским трассам.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik. Дубоссары и Дубоссарский район пока остаются единственными в Приднестровье, где нет зарегистрированных Covid-19. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции всем гражданам, следующим транспортом по республиканской трассе, рекомендовано проезжать Дубоссары по объездной трассе.

"На сегодняшний день нет также граждан, у которых были бы выраженные симптомы болезни", - отметили в местной администрации.

© AP Photo / Yui Mok
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На посту у Круга и при въезде в город со стороны Рыбницы дежурство несут посты автоинспекции Дубоссарского РОВД, которые направляют движение транзитного транспорта.

"Наша основная задача сейчас состоит в том, чтобы не допустить распространение инфекции в Дубоссарах. Для этого принимается комплекс мер. Прошу всех отнестись с пониманием к ситуации", - подчеркнул глава администрации Руслан Чабан.

Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 131 приднестровца. 122 человека проходят лечение на территории Приднестровья, одна женщина находится в кишиневской больнице, одна пациентка выздоровела, семь человек умерло (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (612)

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Теги:
транспорт, транзит, Дубоссарский район, Дубоссары, Приднестровье


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