Православные священники о том, как вести себя при пандемии коронавируса

Молдавские православные священники рассказали для Sputnik, как контролировать состояние души в условиях самоизоляции и не спасовать перед страхом пандемии и унынием - одним из смертных грехов, согласно Святому Писанию.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. В условиях кризиса проявляются истинные человеческие черты, настоящее лицо человека, его способность преодолевать испытание. Такое мнение в интервью радиостудии Sputnik Молдова высказал протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

"В этот период вся борьба с ситуацией должна происходить на уровне души и сердца человека.Добро должно побеждать в сознании человека страх перед ситуацией, в этом - смысл", - сказал собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Пандемия в Молдове: православная церковь поможет нуждающимся

Некоторые сегодня ропщут на то, что они длительный период должны находиться дома в изоляции, не понимая при этом, что тем самым, возможно, есть шанс спасти жизнь своего ближнего - члена общества. Им может оказаться кто-то из наших родителей, или незнакомый старик - надо задумываться об этом, уверяет Шинкарь.

"Слово "карантин" происходит от числительного "сорок". Это - четыре десятницы. Ровно столько, сколько длится и Великий Пост перед Пасхой. Этот карантин - тоже своеобразный пост, таким образом верующий, который не может прийти в эти дни на службы в церковь, должен подумать, что занимается благим делом, ограждая от опасности других", - отметил протоиерей.

В свою очередь, настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что в этот период надо быть более стойкими, трезво оценивать, что все происходящее - испытание, через которое надо пройти с достоинством. © Sputnik / Сергей Цуркану Храм, которого нет на карте Кишинева, оставил по себе память

"Сейчас Господь испытывает нашу веру. Это - не наказание, все наказания - дело рук человеческих. Подобно тому, как это было с Йоввом Многострадальным, Господь обращает внимание на наши слабые стороны. В такой ситуации все мы должны проявлять самые сильные, нравственные, духовные человеческие черты души", - уточнил священник.

Собеседник считает, что в эти дни страх не должен преобладать над сознанием человека, необходимо жить с верой в Бога, в профессионализм медиков и самопожертвование, которое они проявляют в эти дни испытаний для нашей республики и для всего мира, охваченного пандемией.

Несмотря на пандемию во всем мире, Благодатный огонь из Иерусалима доставят в православные страны, в том числе и в Молдову. Его передадут 18 апреля делегации Православной церкви Молдовы в Международном аэропорту Кишинева. Затем Благодатный огонь доставят во все церковные приходы.

Да, сегодня на Пасху и Радоницу Православная Церковь Молдовы призывает верующих оставаться дома, разделяя в условиях самоизоляции светлый праздник Христова Воскресения и поминая усопших через неделю.

Но свет благодатного огня со Святой Земли все же дает надежду, что многонациональный молдавский народ с честью выдержит испытание, которое представляет сегодня мировая пандемия коронавируса.

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