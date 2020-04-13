Главврача РКБ Тирасполя и его зама восстановили в должности

Руководителей отстранили на время расследования по факту инфицирования коронавирусом пациентов и сотрудников отделения пульмонологии во время пребывания в больнице.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik. Главврача Республиканской клинической больницы Тирасполя Владимира Пелина и его заместителя по медчасти Ирину Чеколтан, возглавляющую пульмонологическое отделение, где были выявлены случаи заражения COVID-19, восстановили в должности. По поручению лидера региона были проведены проверочные мероприятия, результаты которых на данном этапе сняли ответственность за произошедшее с обоих врачей.

"Учитывая, что двухнедельный карантин, в котором они находились, миновал, оба возвращаются к исполнению своих должностных обязанностей", - отметили в пресс-службе Вадима Красносельского.

© AFP 2020 / OLI SCARFF В каких случаях маски могут повысить риск заражения коронавирусом , накануне отстранения врачей от должности около полусотни человек – пациентов и сотрудников пульмонологического отделения – были отправлены в Слободзейский коронавирусный госпиталь.

Такие меры были предприняты после того, как подтвердился факт заболевания COVID-19 среди находившихся в стационаре отделения пульмонологии.

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