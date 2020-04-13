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Больница на карантине.

Главврача РКБ Тирасполя и его зама восстановили в должности

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)
21410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29864841/glavvracha-rkb-tiraspolya-i-ego-zama-vosstanovili-v-dolzhnosti.html

Руководителей отстранили на время расследования по факту инфицирования коронавирусом пациентов и сотрудников отделения пульмонологии во время пребывания в больнице.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik. Главврача Республиканской клинической больницы Тирасполя Владимира Пелина и его заместителя по медчасти Ирину Чеколтан, возглавляющую пульмонологическое отделение, где были выявлены случаи заражения COVID-19, восстановили в должности. По поручению лидера региона были проведены проверочные мероприятия, результаты которых на данном этапе сняли ответственность за произошедшее с обоих врачей.

"Учитывая, что двухнедельный карантин, в котором они находились, миновал, оба возвращаются к исполнению своих должностных обязанностей", - отметили в пресс-службе Вадима Красносельского.

Человек в защитной маске, архивное фото
© AFP 2020 / OLI SCARFF
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Как писал Sputnik ранее, накануне отстранения врачей от должности около полусотни человек – пациентов и сотрудников пульмонологического отделения – были отправлены в Слободзейский коронавирусный госпиталь.

Такие меры были предприняты после того, как подтвердился факт заболевания COVID-19 среди находившихся в стационаре отделения пульмонологии.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)

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Теги:
РКБ, главврач, врачи, Приднестровье


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