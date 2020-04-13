На въездах в Кишинев сотрудники полиции проверяют транспорт - подробности

Прибывающие в город рейсовые автобусы, а также машины, следующие по столичным маршрутам, сотрудники правоохранительных органов подвергают контролю на соответствие санитарно-эпидемическим предписаниям.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Сотрудники столичной полиции внимательно следят за соблюдением карантинных предписаний даже теми гражданами, которые, руководствуясь острой необходимостью, приезжают в Кишинев на рейсовых автобусах.

Тщательно проверяется, не набивают ли водители салоны под завязку, размещены ли пассажиры лишь на сидячих местах, у всех ли надеты медицинские маски. В каждом из автобусов должен быть флакон с дезинфицирующим средством.

Не обходит стороной проверка автобусы и троллейбусы на конечных станциях - полицейские удостоверяются, каждая ли из единиц общественного транспорта была обработана специальным раствором. Причем речь идет о дезинфекции не только поручней и сидений, но и всего салона.

Все единицы общественного транспорта в Кишиневе тщательно проветриваются, а при следовании по маршруту пассажиры, входя в салон, должны обрабатывать руки спиртосодержащей жидкостью.

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