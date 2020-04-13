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Полиция.

На въездах в Кишинев сотрудники полиции проверяют транспорт - подробности

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29866227/na-vezdakh-v-kishinev-sotrudniki-politsii-proveryayut-transport-podrobnosti.html

Прибывающие в город рейсовые автобусы, а также машины, следующие по столичным маршрутам, сотрудники правоохранительных органов подвергают контролю на соответствие санитарно-эпидемическим предписаниям.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Сотрудники столичной полиции внимательно следят за соблюдением карантинных предписаний даже теми гражданами, которые, руководствуясь острой необходимостью, приезжают в Кишинев на рейсовых автобусах. 

Тщательно проверяется, не набивают ли водители салоны под завязку, размещены ли пассажиры лишь на сидячих местах, у всех ли надеты медицинские маски. В каждом из автобусов должен быть флакон с дезинфицирующим средством. 

Не обходит стороной проверка автобусы и троллейбусы на конечных станциях - полицейские удостоверяются, каждая ли из единиц общественного транспорта была обработана специальным раствором. Причем речь идет о дезинфекции не только поручней и сидений, но и всего салона. 

Все единицы общественного транспорта в Кишиневе тщательно проветриваются, а при следовании по маршруту пассажиры, входя в салон, должны обрабатывать руки спиртосодержащей жидкостью.

К вечеру понедельника в Молдове зарегистрированы 1712 случаев заболевания коронавирусом нового типа - такие данные обнародовал Минздрав республики. К настоящему моменту выздоровели 107 человек, скончались - 35. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)

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Теги:
проверки, транспорт, полиция


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