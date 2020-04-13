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Полиция

Гульба иностранцев во время карантина: оштрафованы и гости, и хозяева кафе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (638)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29866437/grazhdane-turtsii-razvlekalis-v-kafe-vo-vremya-karantina-vse-oshtrafovany.html

Предприятию был выписан штраф в 75 тысяч леев, посетителям придется заплатить за нарушение по 25 тысяч леев каждому.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Владельцы одного из кафе, расположенных в столичном секторе Рышкановка, а также посетители, которые развлекались в заведении, были оштрафованы за нарушение противоэпидемических мер.

По сообщению Бюро по миграции и убежищу, полицией было установлено, что несмотря на запреты, установленные Комиссией по чрезвычайной ситуации, владелец кафе, гражданин Турции, через социальные сети собирал своих соотечественников на закрытые вечеринки.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Доступ на мероприятия предоставлялся только постоянным привилегированным клиентам.

Полицейский патруль, который прибыл на место вместе с сотрудниками Бюро по миграции и убежищу, обнаружил в помещении пятерых граждан Турции, которые играли в карты.

За игнорирование положений, утвержденных Комиссией по исключительным ситуациям, экономический агент будет наказан штрафом до 75 тысяч леев. Посетителям кафе грозит штраф в размере 25 тысяч леев каждому.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (638)

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Теги:
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