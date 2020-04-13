Гульба иностранцев во время карантина: оштрафованы и гости, и хозяева кафе

Предприятию был выписан штраф в 75 тысяч леев, посетителям придется заплатить за нарушение по 25 тысяч леев каждому.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Владельцы одного из кафе, расположенных в столичном секторе Рышкановка, а также посетители, которые развлекались в заведении, были оштрафованы за нарушение противоэпидемических мер.

По сообщению Бюро по миграции и убежищу, полицией было установлено, что несмотря на запреты, установленные Комиссией по чрезвычайной ситуации, владелец кафе, гражданин Турции, через социальные сети собирал своих соотечественников на закрытые вечеринки.

Доступ на мероприятия предоставлялся только постоянным привилегированным клиентам.

Полицейский патруль, который прибыл на место вместе с сотрудниками Бюро по миграции и убежищу, обнаружил в помещении пятерых граждан Турции, которые играли в карты.

За игнорирование положений, утвержденных Комиссией по исключительным ситуациям, экономический агент будет наказан штрафом до 75 тысяч леев. Посетителям кафе грозит штраф в размере 25 тысяч леев каждому.

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