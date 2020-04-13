В Приднестровье сняли с должности высокопоставленного чиновника

Он был отправлен в отставку указом лидера региона Вадима Красносельского после результатов служебной проверки.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik. Зампреда правительства непризнанной ПМР Алексея Цуркана освободили от занимаемой должности. Такой указ подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Постановляю освободить от должности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, на основании результатов служебной проверки", - говорится в указе.

Еще две недели назад Цуркан, кроме должности зампреда, занимал также руководящий пост в Минздраве региона.

Лидер региона подписал 30 марта указ о том, что исполняющей обязанности главы ведомства станет руководитель Минсоцзащиты Елена Куличенко, а Алексей Цуркан продолжит курировать направление здравоохранения лишь на должности заместителя главы исполнительного органа власти.

Указ об освобождении от должности Цуркана вступает в силу со дня подписания.

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