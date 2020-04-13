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Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова.

Вся страна помогает молдавской медицине - дипломаты не остались в стороне

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (636)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29867276/vsya-strana-pomogaet-moldavskoy-meditsine-diplomaty-ne-ostalis-v-storone.html

В условиях вирусной угрозы молдавское общество наглядно продемонстрировало - народ может сплотиться перед лицом опасности и противостоять: не исключение - сотрудники внешнеполитического ведомства республики.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Более 145 тысяч леев собрал работники министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы и дипломаты миссий республики, расположенных за рубежом, для пополнения специального счета, открытого Минфином с целью оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса на территории республики.

Коллектив внешнеполитического ведомства решил перечислить свою дневную зарплату, проявив солидарность с врачами и медперсоналом страны, находящимся на передовой борьбы с опасной инфекцией.

В МИДЕИ также напомнили, что молдавские дипломаты делают все возможное, чтобы вернуть на родину граждан, оставшихся в условии пандемии за рубежом. Им оказывают всю необходимую консульскую помощь. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
Из Италии были репатриированы 218 граждан Молдовы

На данный момент внешнеполитическому ведомству удалось доставить в Молдову из-за рубежа более 8 тысяч наших соотечественников из 22 государств мира.

Следует отметить, что на спецсчет в поддержку молдавской медицины в условиях борьбы с COVID-19 перечисляют средства не только бизнесмены и служащие государственных учреждений. В акции принимают участие все граждане страны. Пенсионеры, несмотря на скромный доход, тоже жертвуют пусть и малые средства, проявляя участие и гражданскую позицию.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (636)

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Теги:
коронавирус, пожертвования, дипломаты, МИДЕИ


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