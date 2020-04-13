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Центр COVID-19 в Кишиневе

В Молдове подтвердили 50 новых случаев заболевания COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29867635/v-moldove-podtverdili-novye-sluchai-zabolevaniya-covid-19.html

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Молдова достигло 1712.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В Молдове выявлено еще 50 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну в понедельник на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"После обработки 273 тестов подтвердились 50 случаев инфекции COVID-19", — заявила министр.

Из них два случая "импорта" инфекции, из Польши и из Испании, а также 48 случаев локального распространения вируса, в том числе 18 — в Приднестровье.

В Кишиневе и в районе Сорока зарегистрировано по 4 новых случая заболевания, в Фалештах - 5 случаев, в Бельцах, Кагуле и Единцах - по 3 случая, в Каушанах, Глодянах и Страшенах - по 2 случая, и в Криулянах и Штефан-Водэ - по одному случаю.

"На следующей неделе мы планируем активизировать обследование лиц из группы риска, особенно в населенных пунктах, где зафиксирована вспышка COVID-19", - также сказала Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минздрав обнародовал новые данные по коронавирусу
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1712 человек, скончались — 35, выздоровели — 107.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)

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Теги:
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