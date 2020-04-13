В Молдове подтвердили 50 новых случаев заболевания COVID-19

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В Молдове выявлено еще 50 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну в понедельник на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.
"После обработки 273 тестов подтвердились 50 случаев инфекции COVID-19", — заявила министр.
Из них два случая "импорта" инфекции, из Польши и из Испании, а также 48 случаев локального распространения вируса, в том числе 18 — в Приднестровье.
В Кишиневе и в районе Сорока зарегистрировано по 4 новых случая заболевания, в Фалештах - 5 случаев, в Бельцах, Кагуле и Единцах - по 3 случая, в Каушанах, Глодянах и Страшенах - по 2 случая, и в Криулянах и Штефан-Водэ - по одному случаю.
"На следующей неделе мы планируем активизировать обследование лиц из группы риска, особенно в населенных пунктах, где зафиксирована вспышка COVID-19", - также сказала Думбрэвяну.
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