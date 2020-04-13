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Военнослужащие национальной армии Молдовы обеспечивают режим карантина.

Город Глодяны закрывается на карантин — там зафиксирована вспышка COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Dmitrii Vosimeric
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29868760/gorod-glodyany-zakryvaetsya-na-karantin-tam-zafiksirovana-vspyshka-covid-19.html

Глодяны станут пятым населенным пунктом в Молдове, где вводятся жесткие ограничительные меры в связи с резким ростом инфицированных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Город Глодяны будет закрыт на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом объявил премьер-министр Ион Кику в понедельник на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"Завтра, начиная с 8 утра, вводится режим карантина в городе Глодяны", — заявил Кику.

Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
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Таким образом, число населенных пунктов, закрытых сейчас на карантин в Молдове, достигло пяти.

Ранее карантин был объявлен в городах Сорока и Штефан-Водэ, а также в селах Карахасаны и Талмаза района Штефан-Водэ.

Премьер считает практику введения карантина в населенных пунктах, где зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, эффективной. Кику обратил внимание на снижение числа новых случаев инфицирования в закрытых городах и селах.

"В Сороках и Штефан-Водэ динамика вдохновляющая, — сказал премьер-министр. — Вчера в Сороках было зарегистрировано ноль новых случаев, сегодня четыре, но это намного меньше на фоне десятков новых случаев на прошлой неделе. В Штефан-Водэ вчера было двое новых инфицированных, сегодня один случай, это также значительное снижение".

Кику выразил уверенность, что вспышку в Глодянах с помощью карантинных мер также удастся быстро взять под контроль.

Также премьер выразил озабоченность вспышкой заболевания в Приднестровье, где в понедельник было зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Молдове

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1712 человек, скончались — 35, выздоровели — 107.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (636)

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Теги:
коронавирус


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