Город Глодяны закрывается на карантин — там зафиксирована вспышка COVID-19

Глодяны станут пятым населенным пунктом в Молдове, где вводятся жесткие ограничительные меры в связи с резким ростом инфицированных коронавирусом.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Город Глодяны будет закрыт на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом объявил премьер-министр Ион Кику в понедельник на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"Завтра, начиная с 8 утра, вводится режим карантина в городе Глодяны", — заявил Кику.

Таким образом, число населенных пунктов, закрытых сейчас на карантин в Молдове, достигло пяти.

Ранее карантин был объявлен в городах Сорока и Штефан-Водэ, а также в селах Карахасаны и Талмаза района Штефан-Водэ.

Премьер считает практику введения карантина в населенных пунктах, где зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, эффективной. Кику обратил внимание на снижение числа новых случаев инфицирования в закрытых городах и селах.

"В Сороках и Штефан-Водэ динамика вдохновляющая, — сказал премьер-министр. — Вчера в Сороках было зарегистрировано ноль новых случаев, сегодня четыре, но это намного меньше на фоне десятков новых случаев на прошлой неделе. В Штефан-Водэ вчера было двое новых инфицированных, сегодня один случай, это также значительное снижение".

Кику выразил уверенность, что вспышку в Глодянах с помощью карантинных мер также удастся быстро взять под контроль.

Также премьер выразил озабоченность вспышкой заболевания в Приднестровье, где в понедельник было зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Молдове

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