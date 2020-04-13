Примэрия окажет помощь врачам и нуждающимся в преддверии Пасхи

На онлайн-заседании городских служб рассмотрены приоритетные вопросы, связанные с мерами противодействия коронавирусу и подготовкой к пасхальным праздникам в столице.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Столичные власти приняли решение поддержать медработников столичных профильных учреждений, находящихся на первой линии борьбы с коронавирусом, а также дополнить меры борьбы с распространением инфекции в столице.

Помощь врачам в борьбе с коронавирусом

Число случаев заражения среди медработников в Молдове снова выросло. В связи с этим врачи столичных медико-санитарных учреждений пройдут бесплатное тестирование на наличие COVID-19. Об этом заявил градоначальник Ион Чебан на еженедельном онлайн-заседании служб примэрии Кишинева.

Также он уточнил, что, начиная с понедельника, 13 апреля, сотрудники одной из частных лабораторий будут выезжать в каждое медицинское учреждение и проводить тестирование персонала.

"Мы должны очень заботиться о наших врачах, чтобы иметь возможность защитить их от инфекции", - подчеркнул примар.

Другими приоритетными вопросами заседания стали питание и доставка к месту работы медицинских работников. Как сообщалось на совещании городских служб, еда врачам, работающим в карантинном центре COVID-19 на территории Moldexpo, обеспечивается с пятницы, 10 апреля.

Также Чебан отметил, что врачам важно помогать добираться на работу, но, в то же время, рационально подходить к расходам.

"Муниципалитет намерен проанализировать ряд предложений с более низкими ценами на эту услугу. Если до сих пор мы платили 8 леев за километр, то за последние дни мы получили предложения о цене ниже 6 леев, - разъяснил Чебан.

Он отметил, что все поступившие предложения будут рассмотрены, и напомнил, что ранее для доставки медработников мэрия выделила 500 тысяч леев, муниципальные средства необходимо экономить.

Карантин в центре размещения бездомных

Из-за случая заражения женщины, находившейся в кишиневском центре размещения лиц без определенного места жительства, учреждение было решено закрыть на карантин.

Как разъяснила руководитель Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски, в круг лиц, которые контактировали с заболевшей, входят и сотрудники учреждения, они сдадут тесты на коронавирус. Градоначальник настаивает, чтобы тестирование было сделано срочно.

"Инфицированная женщина находилась в изоляции, другие не могли заразиться. Но ситуация на постоянном контроле, и если у кого-то проявятся симптомы, их госпитализируют", – отметила Бучарски.

Работа общественного транспорта

По решению примэрии на время чрезвычайного положения городской транспорт продолжает работать по установленному ранее графику - c 05.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00, а в выходные дни приостанавливает работу.

Чебан отмечает, что благодаря полиции и карабинерам загруженности на дорогах в столице не наблюдается. В транспорте продолжают применяться меры по защите.

Помощь нуждающимся к пасхальным праздникам

Примэрия Кишинева вместе с несколькими сетями магазинов намерена организовать пасхальную социальную акцию. Так, все желающие могут купить и оставить продукты в магазинах, а социальные работники вместе с волонтерами распространят помощь нуждающимся.

Столичный градоначальник отметил, что усилия работников примэрии по информированию граждан о мерах, предпринимаемых для борьбы с COVID-19, должны быть активизированы.

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