Ион Кику: следующая неделя для бюджетников также будет нерабочей

Для работников бюджетного сектора продолжаются вынужденные выходные, так как эпидемическая обстановка в Молдове остается напряженной.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Следующая неделя для работников бюджетного сектора также будет нерабочей. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в понедельник на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

Таким образом, нерабочими днями объявлены даты с 21 по 24 апреля. Понедельник, 20 апреля, является выходным как второй день Пасхи.

По сообщению премьера, это решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайной ситуации.

В то же время, отметил премьер, день 27 апреля, когда верующие должны были отмечать Радоницу, был перенесен на 8 июня. Поэтому 8 июня будет считаться выходным днем, а 27 апреля, соответственно - рабочим днем, если Комиссия по чрезвычайным ситуациям не продлит выходные и на указанную неделю.

Процесс дистанционного обучения продолжается без перерывов, по установленному графику, подчеркнул Ион Кику.

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