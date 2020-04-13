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Ион Кику.

Ион Кику: следующая неделя для бюджетников также будет нерабочей

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29868917/ion-kiku-sleduyuschaya-nedelya-dlya-byudzhetnikov-takzhe-budet-nerabochey.html

Для работников бюджетного сектора продолжаются вынужденные выходные, так как эпидемическая обстановка в Молдове остается напряженной.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Следующая неделя для работников бюджетного сектора также будет нерабочей. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в понедельник на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

Правительство
© Sputnik / Miroslav Rotari
Период 7 – 17 апреля объявлен в Молдове нерабочим для бюджетников

Таким образом, нерабочими днями объявлены даты с 21 по 24 апреля. Понедельник, 20 апреля, является выходным как второй день Пасхи.

По сообщению премьера, это решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайной ситуации.

В то же время, отметил премьер, день 27 апреля, когда верующие должны были отмечать Радоницу, был перенесен на 8 июня. Поэтому 8 июня будет считаться выходным днем, а 27 апреля, соответственно - рабочим днем, если Комиссия по чрезвычайным ситуациям не продлит выходные и на указанную неделю.

Процесс дистанционного обучения продолжается без перерывов, по установленному графику, подчеркнул Ион Кику.

Коронавирус в Молдове

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минздрав обнародовал новые данные по коронавирусу
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1712 человек, скончались - 35, выздоровели - 107.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)

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Теги:
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