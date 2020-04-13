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Из Италии были репатриированы 218 граждан Молдовы

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (636)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29869364/iz-italii-byli-repatriirovany-218-grazhdan-moldovy.html

Министерство иностранных дел и европейской интеграции продолжает помогать нашим землякам, которые не могут вернуться домой из-за границы.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В понедельник, 13 апреля из Италии были репатриированы 218 граждан Молдовы. Об этом сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Вылет молдавских граждан домой на чартере по маршруту Рим-Кишинев был организован совместными усилиями внешнеполитического ведомства, посольства Молдовы в Италии и авиакомпании Air Moldova.

Согласно процедуре, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям в распоряжении №10 от 31 марта, билеты на чартерные рейсы выдаются гражданам, которые записались в списки ожидания дипломатических миссий и консульств. 

Международный аэропорт Кишинева во время чрезвычайного положения из-за коронавируса
© Sputnik / Алена Матвеева
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При этом приоритет предоставляется семьям с детьми, студентам, лицам, находившимся на лечении, и другим категориям граждан в трудном положении.

Информацию о чартерных рейсах можно найти на сайтах Органа гражданской авиации, правительства, а также посольства или консульства Молдовы в той или иной стране (полный список дипмиссий).

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Теги:
коронавирус, граждане Молдовы


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