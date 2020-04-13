Министерство иностранных дел и европейской интеграции продолжает помогать нашим землякам, которые не могут вернуться домой из-за границы.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. В понедельник, 13 апреля из Италии были репатриированы 218 граждан Молдовы. Об этом сообщило министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Вылет молдавских граждан домой на чартере по маршруту Рим-Кишинев был организован совместными усилиями внешнеполитического ведомства, посольства Молдовы в Италии и авиакомпании Air Moldova.

Согласно процедуре, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям в распоряжении №10 от 31 марта, билеты на чартерные рейсы выдаются гражданам, которые записались в списки ожидания дипломатических миссий и консульств.

При этом приоритет предоставляется семьям с детьми, студентам, лицам, находившимся на лечении, и другим категориям граждан в трудном положении.

Информацию о чартерных рейсах можно найти на сайтах Органа гражданской авиации, правительства, а также посольства или консульства Молдовы в той или иной стране (полный список дипмиссий).

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