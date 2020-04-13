Неудовлетворительно: в Минздраве Приднестровья оценили ситуацию по COVID-19

В Левобережье спрогнозировали два варианта развития событий. Первый предусматривал около 500 заболевших, второй - около 4000 тысяч.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik. Приднестровье идет по неблагоприятному сценарию распространения COVID-19. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения приднестровского региона Кристина Албул.

Два сценария развития событий

Как сообщили в пресс-центре МВД Приднестровья, согласно прогнозам, которые Минздрав приводил на начало карантина на территории Приднестровья, было спрогнозировано два сценария. Благоприятный предусматривал около 500 заболевших, неблагоприятный около 4000 тысяч.

"В настоящее время мы идем по неблагоприятному сценарию. На сегодняшний день мы пока не достигли пика заболеваемости. Пик ожидаем в ближайшие несколько месяцев. Тогда мы увидим результаты эпидемии коронавирусной инфекции", - сказала она.

Настораживающая статистика

Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 152 приднестровцев, 143 из них проходят лечение на территории Приднестровья, одна женщина находится в кишиневской больнице, одна пациентка выздоровела, семь человек умерло.

Албул рассказала о подтвержденном случае COVID-19 у воспитанницы интерната села Попенки Рыбницкого района, которая была госпитализирована в Слободзейский госпиталь, на данный момент единственный карантинный центр в регионе.

"Все дети, которые находились в контакте с 17-летней девушкой, были обследованы, протестированы на COVID-19. Все результаты отрицательные. Сотрудники учреждения изолированы, они находятся на территории интерната, 14 дней все будут под наблюдением медицинского персонала", - сообщила она.

Медики с COVID-19

Албул уточнила, что часть COVID-положительных – медработники и пациенты госпиталя ветеранов. Цифра достаточно высокая – это 21 медработник. Для сравнения, в Слободзейском инфекционном госпитале коронавирусной инфекцией заразились пять сотрудников.

"Что касается Республиканского госпиталя инвалидов ВОВ, здесь приняты все необходимые меры дезинфекции. Весь медицинский персонал, который контактировал с этими сотрудниками и пациентами, изолирован в отделение терапии, где соблюдаются все условия карантина", - подчеркнул источник.

Всего на сегодняшний день в Приднестровье 29 заболевших медицинских сотрудников.

Изоляция медперсонала

Об обеспечении изолированными условиями проживания медперсонала, контактирующего с инфицированными гражданами, говорили на совещании Оперативного штаба.

Жилые комнаты обустраивают в корпусах оздоровительного комплекса "Днестровские зори", профилакториев ХБК и ММЗ, санатория "Днестр", а также на площадках медучреждений Дубоссар и Григориополя.

Обсуждался и вопрос централизованной организации питания медиков – как во время несения медслужбы, так и в период отдыха между сменами.

Локальные госпитали и аппараты ИВЛ

Самый крупный локальный коронавирусный госпиталь готовится к открытию в Рыбнице. В Тирасполе под лечебницу COVID-19 отведен новый корпус хирургического отделения РКБ, сдача в эксплуатацию которого намечена на ближайшие дни.

"Отдельно расположенное здание, оснащенное современным оборудованием, обеспеченное мебелью и инвентарем, позволит изолированно разместить и обеспечить качественным лечением не менее двух сотен пациентов", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Помимо имеющихся в распоряжении медиков 90 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) удалось отремонтировать и вернуть в строй еще 12. Через неделю возможно введение в работу компьютерного томографа, который намерены установить на базе Слободзейского госпиталя. Подготовительные действия проведены, сейчас занимаются монтажом и пуско-наладочными работами.

Своя лаборатория по исследованию проб

Как рассказал глава Оперативного штаба Руслан Мова, лабораторию по исследованию проб на COVID-19 в Приднестровье запустят уже в ближайшие дни.

"На прошедшей неделе были выполнены все необходимые технические работы, связанные с переоборудованием Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в лабораторию по тестированию коронавируса", - отметил он.

По словам Мовы, в ускоренном варианте был проведен ремонт, помещение поделено на "грязные" и "чистые" зоны, согласно тем требованиям, которые предъявляют эпидемиологи.

"Мы сделаем все, чтобы запустить ее уже в ближайшее время. Сейчас там проводится дезинфекция. По ее завершении мы проведем первый, так называемый, "нулевой" тест. Именно тогда мы сможем говорить о том, что лаборатория начала функционировать", - резюмировал он.

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