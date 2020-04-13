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Центр COVID-19 в Кишиневе

В Молдове скончалась еще одна пациентка с COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (636)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200413/29872949/v-moldove-skonchalas-esche-odna-patsientka-s-covid-19.html

Печальная статистика: общее число погибших, инфицированных коронавирусом в Молдове увеличилось до 36 человек.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Вечером в понедельник в Республиканской клинической больнице в Кишиневе скончалась 63-летняя женщина, госпитализированная с коронавирусной инфекцией.

Министерство Обороны РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Пациентка поступила в больницу из Штефан-Водэ 3 апреля в тяжелом состоянии.

Женщина также страдала от хронических заболеваний, сообщает Министерство здравохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, в Молдове число умерших, инфицированных коронавирусом достигло 36 человек.

Коронавирус в Молдове

Военнослужащие национальной армии Молдовы обеспечивают режим карантина.
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Dmitrii Vosimeric
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1712 человек, скончались - 36, выздоровели - 107.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (636)

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Теги:
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