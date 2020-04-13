В Молдове скончалась еще одна пациентка с COVID-19

Печальная статистика: общее число погибших, инфицированных коронавирусом в Молдове увеличилось до 36 человек.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Вечером в понедельник в Республиканской клинической больнице в Кишиневе скончалась 63-летняя женщина, госпитализированная с коронавирусной инфекцией.

Пациентка поступила в больницу из Штефан-Водэ 3 апреля в тяжелом состоянии.

Женщина также страдала от хронических заболеваний, сообщает Министерство здравохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, в Молдове число умерших, инфицированных коронавирусом достигло 36 человек.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введенои действуетиз-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1712 человек, скончались - 36, выздоровели - 107.

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