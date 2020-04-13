Премьер сообщил, какие авиарейсы прибудут в Молдову на этой неделе

Аэропорт Кишинева примет несколько самолетов по специальному разрешению Комиссии по чрезвычайной ситуации.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Еще несколько самолетов прибудут в Кишинев на этой неделе по разрешению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Ион Кику.

Речь идет о чартере из Израиля, грузовом самолете, а также нескольких частных пассажирских рейсах с ограниченным числом пассажиров.

Так, посадку в Кишиневе осуществят пассажирские самолеты, следующие по маршруту Абу-Даби - Кишинев - Бухарест и Ньюарк - Кишинев - Вена.

Кроме того, в аэропорту приземлится грузовой самолет, следующий по маршруту Джуба - Джибути - Кишинев - Краснодар, который доставит в Кишинев экипаж авиакомпании "Valan International Cargo Charter". В составе экипажа — молдавские граждане и один гражданин Украины. Украинец будет сопровожден Пограничной полицией до пункта пропуска на выезд из Молдовы.

Ожидается и посадка в Кишиневе чартера, следующего из Тель-Авива, который привезет домой граждан Молдовы, оказавшихся в затруднительном положении в Израиле из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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