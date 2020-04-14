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Кишинев

Упадут ли в цене квартиры в Молдове после карантина - мнение эксперта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200414/29864551/upadut-li-v-tsene-kvartiry-v-moldove-posle-karantina-prognoz-ekspertov.html

Многие сегодня гадают - упадут ли цены на недвижимость после того, как кризис с коронавирусом минует Молдову: экономический эксперт в радиостудии Sputnik дал ответ на этот животрепещущий вопрос.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. В условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, страдают многие отрасли бизнеса, однако сектор продаж недвижимости находится в более стабильном положении - застройщики не спешат снижать цены, несмотря даже на падающий спрос. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.

По мнению аналитика, у компаний-застройщиков сейчас нет мотивов к снижению цен, поскольку они могут подождать. Пусть потенциальный покупатель недвижимости не совершит сделку сегодня или в ближайшее две недели, но карантинные ограничения через некоторое время могут быть сняты, а возведенные квадратные метры жилья останутся на месте.
Правосудие
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Отрасль недвижимости обладает рядом преимуществ. Приобретение жилья - важный этап в жизни семьи. Такие крупные инвестиции можно и отложить на несколько месяцев. И если сегодня в Молдове некоторые отрасли бизнеса терпят небывалые убытки, торговля недвижимостью предполагает долгосрочные инвестиции, а финансовое планирование в таких компаниях рассчитано надолго", - заявил собеседник. 

Более того, по мнению эксперта, мировая пандемия коронавируса может подтолкнуть десятки тысяч граждан Молдовы не возвращаться на заработки в европейские страны. В таких условиях рынок недвижимости в Молдове лишь выиграет - спрос значительно возрастет, а застройщики могут сыграть и на этом факторе. 

Но вряд ли цены возрастут, поскольку перечисления от наших соотечественников из-за рубежа снижаются , а страна может войти в период длительной экономической стагнации, заключил эксперт.

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Тема:
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прогноз, цены, Молдова, недвижимость, квартиры


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