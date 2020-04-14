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Врачи в костюмах биозащиты.

Они - на "передовой": меры по защите молдавских врачей требуют изменений

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (642)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200414/29868246/oni-na-peredovoy-mery-po-zaschite-moldavskikh-vrachey-trebuyut-izmeneniy.html

Власти должны усилить меры по профилактике распространения коронавируса, чтобы защитить врачей от заражения - такое мнение высказал в эфире гость радиостудии Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Заведующий кафедрой эпидемиологии Государственного медицинского университета имени Н. Тестимицану Виорел Присакарь в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил, что власти страны должны изменить подход к борьбе с распространением с COVID-19.

Церковь, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В частности, необходимо применять методы "торможения" инфекции, используемые другими государствами, разнообразить борьбу с вирусом нового типа, считает собеседник.

"В государствах, где также введено чрезвычайное положение, расширена сеть больниц, готовых к приему пациентов с COVID-19. Также там ищут дополнительные ресурсы для медицины и спасения больных. Молдова осталась именно на этом этапе. В стране поступили именно так, поскольку надо спасать людей. Но я не увидел действенных методов по профилактике этой эпидемии, чтобы она на растянулась до лета", - заявил ученый. 

Специалист отметил, что сегодня необходимо обеспечивать врачей, занимающихся лечением пациентов с подтвержденными случаями коронавируса, всеми необходимыми средствами защиты. Однако в сложившейся ситуации, право решений принадлежит руководителям больниц, уверен эксперт. 
Человек в защитной маске, архивное фото
© AFP 2020 / OLI SCARFF
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"Уже заразились коронавирусом 400 медработников. Это - угрожающая цифра по сравнению с другими государствами региона. Профильное министерство должно донести до руководителей больниц - именно главврач является ответственным за заражение врачей и медперсонала", - подчеркнул Присакарь.

По его словам, в одном из приказов Минздрава Молдовы четко указано, что в любом медучреждении, где есть до 300 коек для больных, должен быть врач-эпидемиолог и его медсестра. В обязанности такого специалиста входит оценка эпидемической ситуации и координация действий других медиков, минимизация опасности их заражения. 

Статистика заражений врачей и медперсонала коронавирусом за последние несколько дней возросла. В стране заразились вирусом нового типа 416 медработников. Из них 105 - врачи, 145 - медсестры, 29 - фельдшеры, 8 - фармацевты, 128 - санитарки и обслуживающий персонал больниц.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (642)

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Теги:
Молдова, защита, врачи, коронавирус


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