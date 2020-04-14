Служба "112": в каких случаях стоит обращаться за помощью

В связи с развитием пандемии коронавируса операторы службы экстренных вызовов призывают граждан обращаться по номеру 112 вне зависимости от характера произошедшей ситуации.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом и тревоги среди жителей Молдовы выросло число звонков на единый номер экстренной службы "112". Ее сотрудники напоминают всем гражданам, что важно знать, в каких ситуациях нужно обращаться по этому номеру и какую предоставить информацию, чтобы диалог прошел оперативно и продуктивно.

Перед тем как позвонить, необходимо продумать и подготовить ответы на ряд вопросов:

испытываете ли вы симптомы, связанные с инфекцией коронавируса нового типа?

были ли вы в контакте с людьми, находящимися в карантине или самоизоляции из-за COVID–19?

вернулись ли вы недавно из поездки за границу?

"Мы обращаемся к ответственности каждого и призываем вас сотрудничать с операторами 112 и четко отвечать на вопросы, которые они задают вам!", - сообщает служба.

Сотрудники призывают немедленно звонить по единому номеру экстренной помощи 112, если вы почувствовали лихорадку, кашель, затрудненное дыхание или ринорею.

Звонок на номер 112 бесплатный и доступен круглосуточно с любого стационарного или мобильного телефона.

Для получения информации о коронавирусе граждане Молдовы могут позвонить на "зеленую линию" - 0 800 123 00.

В марте генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что двое мужчин были оштрафованы за ложное сообщение в службу 112. Оба заявили, что инфицированы коронавирусом, хотя не имели к тому никаких оснований.

Коронавирус в Молдове

В настоящее время в стране зарегистрировано 1847 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Из них 135 человек, у которых диагностирована легкая форма заболевания, получают лечение на дому.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях остаются 188 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 пациентов.

У 488 человек заболевание протекает в форме средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное.В больницах также находятся 79 госпитализированных детей с коронавирусом, из которых четверых должны выписать сегодня как выздоровевших.

За последние сутки 113 человек были направлены в Центр COVID-19 в Кишиневе, где на данный момент госпитализированы 44 пациента.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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