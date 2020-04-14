На бывшего чиновника Минздрава Приднестровья могут открыть дело за халатность

В правоохранительном ведомстве закончена проверка в отношении ряда должностных лиц Минздрава: кого-то восстановили в должности, кого-то возможно ожидает судебное разбирательство.

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – Sputnik. В допущенном бездействии уже бывшего замглавы Минздрава Приднестровья Евгения Кузьмина имеются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей за халатность. Об этом сказал глава МВД региона Руслан Мова, возглавивший Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа.

По его словам, 28 марта заведующая отделением пульмонологии РКБ доложила заместителю министра здравоохранения о состоянии больного, госпитализированного в пульмонологию с подозрением на COVID-19 или грипп. Однако должных мер руководством Минздрава предпринято не было.

"Отсутствие обоснованного и своевременного реагирования руководства Минздрава привело к поздней установке клинического диагноза, ухудшению самочувствия пациента, а также фактически остановке функционирования отделения пульмонологии РКБ, а также самоизоляции 24 медработников", - подчеркнул Мова.

Как сказал глава Оперштаба, бездействие привело к невозможности оказания своевременной и качественной помощи больным. А мужчина, о котором идет речь, скончался в минувшие выходные.

"Данные факты свидетельствуют о наличии оснований для проведения доследственной проверки в отношении должностного лица Минздрава ввиду того, что имеются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей "Халатность", - пояснил он.

Предыстория

Мова напомнил предысторию скандала, случившегося в отделении пульмонологии РКБ. Мужчина 1959 года рождения был доставлен в приемное отделение Республиканской клинической больницы 23 марта. Врач-инфекционист поставил диагноз "нижнедолевая пневмония". Больной был госпитализирован в отделение пульмонологии.

24 марта при осмотре пациент высказывал жалобы на одышку, боль в груди, у него была зафиксирована температура 38 градусов. Со слов больного, он уже около десяти дней болеет и самостоятельно проходил лечение дома. Рентген грудной клетки подтвердил правостороннюю нижнедолевую пневмонию. Больному было назначено лечение, однако на фоне проводимой терапии его состояние не улучшилось. Сохранялась гипертермия 39–40 градусов.

"26 марта наблюдалась отрицательная динамика течения заболевания. Была проведена смена антибактериальной терапии больному. Мужчина был изолирован в отдельную палату. По рекомендации врача-инфекциониста у него был взят мазок на COVID-19", – рассказал Мова.

По его словам, к этому моменту все необходимые средства защиты медперсоналу, контактировавшему с данным пациентом, были предоставлены, был усилен эпидемиологический режим, кварцевание палат проводилось три раза в сутки, каждые шесть часов.

Восстановлены в должности

После того, как у мужчины подтвердился диагноз COVID-19 около полусотни человек – пациентов и сотрудников пульмонологического отделения были отправлены в Слободзейский коронавирусный госпиталь. А главврач Республиканской клинической больницы Приднестровья Владимир Пелин и его заместитель по медчасти Ирина Чеколтан, возглавляющая пульмонологическое отделение РКБ, были отстранены от должности.

Как писал Sputnik ранее, главврач и его заместитель были 13 апреля восстановлены на своих постах после проведенного служебного разбирательства.

А на должность замминистра здравоохранения 13 апреля вместо Евгения Кузьмина назначена Корина Ступак.

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