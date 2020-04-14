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Работа за компьютером

В Кишиневе онлайн-система позволит наблюдать за здоровьем пациентов с COVID-19

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (652)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200414/29876070/v-moldove-sozdana-onlayn-sistema-dlya-otslezhivaniya-sostoyaniya-zdorovya-patsientov-.html

Новый модуль позволит семейным врачам столицы получить доступ к единому центру, где будет собрана и введена вся информация о лицах, нуждающихся в наблюдении на дому.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Примэрия Кишинева анонсировала запуск онлайн-системы мониторинга состояния здоровья пациентов, находящихся в самоизоляции, на карантине или домашнем лечении.

"Этот модуль будет эффективным, если число людей, находящихся под наблюдением на дому, увеличится", - отметил генпримар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.
Онлайн-платформа для отслеживания состояния здоровья пациентов
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Онлайн-система для отслеживания состояния здоровья пациентов.

Столичный градоначальник уточнил, что проект направлен на решение проблемы сбора информации о состоянии здоровья пациентов - данные будут централизованы. 

Девушка за компьютером.
© Sputnik / Алексей Никольский
В Молдове создана онлайн-платформа для мониторинга случаев заражения COVID-19

Благодаря систематическому контролю за состоянием пациентов в случае чрезвычайной ситуации, их смогут незамедлительно перенаправить в медицинские учреждения.

Граждане, которые не смогут заполнить данные в интернете, по-прежнему продолжат сообщать о состоянии здоровья семейному по телефону.

Проект в тестовом режиме будет запущен в секторе Буюканы.

По последним данным министерства здравоохранения, в Молдове 135 пациентов с коронавирусом лечатся на дому, из них 52 человека - в Кишиневе, 2 пациента - в Бельцах, и 81 человек в других районах страны.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1 847 человек, скончались - 36, выздоровели - 134.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (652)

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