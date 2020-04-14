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Министерство Финансов

Жители Молдовы пожертвовали государству 18 миллионов леев на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (646)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200414/29876279/zhiteli-moldovy-pozhertvovali-gosudarstvu-18-millionov-leev-na-borbu-s-covid-19.html

Министерство финансов отчиталось о средствах, которые поступили на счета, предназначенные для сбора добровольных взносов от граждан и предприятий.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Более 18,3 миллиона леев уже собрано на счетах, открытых Министерством финансов для пожертвований на борьбу с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минфина.

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В соответствии с Законом о публичных финансах и налогово-бюджетной ответственности около 13,5 миллиона леев из средств, перечисленных физическими и юридическими лицами, были переданы в интервенционный фонд правительства для финансирования неотложных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

Министерство напомнило, что постановлением Правительства от 10 апреля 2020 года было выделено 5,8 миллиона леев на приобретение 51428 защитных костюмов, а также для выплаты единовременного пособия в размере 16 тысяч леев для 29 медиков из восьми медицинских учреждений, которые заразились коронавирусом на рабочем месте.

Государственные счета для приема добровольных взносов на борьбу с COVID-19 были открыты 17 марта 2020 года. Взносы могут быть сделаны в молдавских леях, долларах США и евро. Пожертвования принимаются и через Государственную службу электронных платежей Mpay.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (646)

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Теги:
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