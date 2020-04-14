Ношение индивидуальных защитных масок станет в Приднестровье обязательным

В каких именно случаях было определено на очередном заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – Sputnik. В транспорте, местах массового скопления людей, а также при посещении объектов торговли и оказании услуг все обязаны носить маски. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции на период действия карантинных мер.

"В этой связи главам администраций городов и районов поручено довести требование организациям торговли и сферы услуг. Контролировать соблюдение предписанных норм будут сотрудники территориальных ОВД", - отметили в пресс-центре МВД Приднестровья.

Тех, кто не соблюдает данные карантинные меры, будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Согласно Кодексу об административных правонарушениях за неношение масок при посещении объектов торговли и оказании услуг может быть наложен штраф в размере до 2760 приднестровских рублей (что практически эквивалентно по курсу сумме в молдавских леях). Нарушителю также может грозить админарест сроком до 15 суток.

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