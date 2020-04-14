Минздрав представил обновленные данные о состоянии пациентов с COVID-19

На дому получают лечение 135 человек, у которых заболевание проявляется в легкой форме, в серьезном состоянии в больницах 188 человек.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. В настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано 1847 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из них 135 человек, у которых диагностирована легкая форма заболевания, получают лечение на дому.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях остаются 188 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 пациентов.

У 488 человек заболевание протекает в форме средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное.

В больницах также находятся 79 госпитализированных детей с коронавирусом, из которых четверых должны выписать сегодня как выздоровевших.

За последние сутки 113 человек были направлены в Центр COVID-19 в Кишиневе, где на данный момент госпитализированы 44 пациента.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1847 человек, скончались - 36, выздоровели - 134.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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