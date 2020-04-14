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Центр COVID-19 в Кишиневе

Минздрав представил обновленные данные о состоянии пациентов с COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200414/29877586/minzdrav-predstavil-obnovlennye-dannye-o-sostoyanii-patsientov-s-covid-19.html

На дому получают лечение 135 человек, у которых заболевание проявляется в легкой форме, в серьезном состоянии в больницах 188 человек.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. В настоящее время в Республике Молдова зарегистрировано 1847 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Врачи в костюмах биозащиты.
© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
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Из них 135 человек, у которых диагностирована легкая форма заболевания, получают лечение на дому.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях остаются 188 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 пациентов.

У 488 человек заболевание протекает в форме средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное.

В больницах также находятся 79 госпитализированных детей с коронавирусом, из которых четверых должны выписать сегодня как выздоровевших.

За последние сутки 113 человек были направлены в Центр COVID-19 в Кишиневе, где на данный момент госпитализированы 44 пациента.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1847 человек, скончались - 36, выздоровели - 134.

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Теги:
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