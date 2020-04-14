Примар Кишинева проинформировал президента Молдовы о борьбе с COVID-19

Муниципальные власти столицы находятся в постоянном контакте с администрацией главы государства, чтобы оперативно решать проблемы, возникающие в противостоянии коронавирусу.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Примар столицы Ион Чебан охарактеризовал президенту Молдовы Игорем Додоном текущую ситуацию по борьбе с коронавирусной инфекцией в столице.

Об этом Чебан сообщил на своей странице в Facebook.

По словам градоначальника, на встрече с главой государства шла речь о мерах, принятых в Кишиневе по предотвращению распространения COVID-19, поддержке городской системы здравоохранения и инфраструктуры.

Среди тем, которые были обсуждены на встрече - тестирование врачей в городских медицинских учреждениях муниципалитета, распределение между больницами помощи от экономических агентов, работа общественного транспорта.

"Каждый день проводятся встречи со всеми ответственными лицами и экспертами, где мы анализируем все детали, от пессимистичного до оптимистичного сценария", - написал Чебан.

Ранее примэрия Кишинева анонсировала запуск онлайн-системы мониторинга состояния здоровья пациентов, находящихся в самоизоляции, на карантине или домашнем лечении.

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