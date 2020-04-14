Жители Молдовы должны быть начеку - сидя дома можно стать жертвой мошенников

Многие граждане республики, пребывая в самоизоляции, проводят время в интернете - смотрят любимые фильмы, увлекаются бесплатными онлайн-играми, делают заказы в веб-магазинах, но такие занятия небезопасны, за них можно поплатиться.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Одна из известных компаний-разработчиков компьютерных антивирусов, работающая в России и на пространстве СНГ, предупредила пользователей интернета об опасностях, которые могут подстерегать любителей интернет-развлечений в условиях карантина. Мошенники ловят момент и идут на различные ухищрения, чтобы завладеть личными данными и финансовыми средствами

Усилились киберугрозы массовых атак на пользователей. Мошенники создают фальшивые онлайн-магазины медицинских масок, антисептиков, и с их помощью похищают персональные данные и впоследствии — деньги со счетов жертв.

Любители онлайн-покупок - в группе риска

О том, какие данные о себе не стоит оставлять на сайтах-интернет магазинов корреспонденту Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Если нет строгой необходимости что-либо писать о себе, то лучше этого не делать вообще. Тем более, если вы оставляете данные на сайте какого-либо интернет-магазина. Нужно сначала удостовериться, что этот сайт - не подделка", - рассказал собеседник.

Между официальным магазином и ложным центром онлайн-продаж может отличаться всего один символ. В таком случае ваши данные будут просто украдены. Преимущество заказчика состоит лишь в том, что сейчас можно потребовать удаления тех или иных данных.

"Даже в поисковике вы можете осуществить запрос, чтобы ваши данные заблокировали. Просто - зачем магазину знать все мои данные, вроде даты рождения или номера паспорта?", — рассказал эксперт.

Юрист Инга Албу в комментарии Sputnik рассказала о рисках покупок на просторах сети Интернет. По мнению эксперта, вероятность остаться без денег на счету очень высока, если не следовать четким правилам.

"Что касается онлайн расчетов, то очень часто попадают под влияние мошенников, которые просят пин-код от банковской карты. Конечно, этого делать нельзя. Избегайте таких расчетов, потому что вы рискуете остается обманутым и "раздетым", лишиться всех денег на карточке", — сказала эксперт.

Рассчитываясь в сети, как отметила собеседница, нужно указывать лишь номер банковской карты и код из трех цифр, указанных на ее обратной стороне.

"Что важно знать, заказывая товар из-за границы? Необходимо получить всю информацию о товаре. Да, возможно, цена покажется очень низкой, но надо учитывать еще и транспортировку, растаможку и так далее. Можно переплатить за этот товар", — сказала Албу.

Она также отметила, что "компания, которая осуществляет продажи онлайн, как правило, не предупреждает с самого начала, что товар не может быть возвращен, и это изначально вызывает сомнения о качестве продукта".

По ее словам, онлайн расчеты продолжают расти, но вместе с этим увеличивается и число случаев, при которых нарушаются права покупателей.

Любители флеш-игр и сериалов также рискуют

В следующей "группе риска" — любители нелицензионных онлайн-игр. Во-первых, использование пиратского ПО само по себе является правонарушением. Во-вторых, вместе с файлами игры на устройство может попасть вредоносное содержание(кейлоггеры). Поэтому не стоит пользоваться сервисами, предлагающими бесплатно каталог игр, представленных на Steam и других легальных платформах.

Могут пострадать от действий мошенников в Молдове и любители популярных сериалов и фильмов. К сожалению, в поисках нового эпизода пользователь не всегда задумывается о безопасности ссылок, по которым он переходит.

Стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры, которые дают возможность бесплатно посмотреть тот или иной фильм, как правило, получают доход косвенно. В лучшем случае - показывая большое количество рекламы, в худшем — прибегая к мошенничеству.

Пользователи часто становятся жертвами фишинговых атак: к примеру, им предлагается перейти по ссылке и заполнить анкету для дальнейшего просмотра либо скачать и установить специальный плеер для просмотра сериала в хорошем качестве.

Поэтому, выбирая интернет-досуг каждый житель Молдовы должен быть максимально бдительным, чтобы и время с интересом провести, и не остаться без денег, добровольно отдав нечистым на руку людям свои персональные данные.

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