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Врач в палате для лечения пациентов с коронавирусом, архивное фото.

Коронавирус в Молдове - подтверждены еще 86 случаев заболевания

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (657)
152320
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200414/29881790/koronavirus-moldova-podtverzhdeno-esche-86-sluchaev-zabolevaniya.html

Таким образом к настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 1799.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. В Молдове выявлено еще 86 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну во вторник на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"После обработки 465 тестов подтвердились 86 случаев инфекции COVID-19", — заявила министр.

Из них - один случай "импорта" инфекции из Российской Федерации, а также 85 случаев локального распространения вируса.

Ученый в лаборатории.
© AP Photo / Andrew Harnik
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В Кишиневе зарегистрировано 16 новых случаев заболевания, на территории Приднестровья - 12, в Сороках - 11, в Кэушанах - 8, в Фэлештах и Глодянах - по 5 случаев, в Кагуле - 4, в Оргееве, Резине, Стрэшенах и Сынджерее - по 3 случая, в Новых Аненах, Бельцах и Хынчештах - по 2 случая, в Криулянах, Рышканах и Штефан-Водэ - по 1 случаю.

Глава Минздрава выразила благодарность примарам населенных пунктов, в которых зарегистрированы случаи заболеваемости коронавирусом, за поддержку в действиях центральных властей в борьбе с пандемией COVID-19. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1799 человек, скончались —  36 , выздоровели — 134.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (657)

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Теги:
статистика, Минздрав, Молдова, коронавирус


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