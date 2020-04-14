Коронавирус в Молдове - подтверждены еще 86 случаев заболевания

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. В Молдове выявлено еще 86 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

Об этом сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну во вторник на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"После обработки 465 тестов подтвердились 86 случаев инфекции COVID-19", — заявила министр.

Из них - один случай "импорта" инфекции из Российской Федерации, а также 85 случаев локального распространения вируса.

В Кишиневе зарегистрировано 16 новых случаев заболевания, на территории Приднестровья - 12, в Сороках - 11, в Кэушанах - 8, в Фэлештах и Глодянах - по 5 случаев, в Кагуле - 4, в Оргееве, Резине, Стрэшенах и Сынджерее - по 3 случая, в Новых Аненах, Бельцах и Хынчештах - по 2 случая, в Криулянах, Рышканах и Штефан-Водэ - по 1 случаю.

Глава Минздрава выразила благодарность примарам населенных пунктов, в которых зарегистрированы случаи заболеваемости коронавирусом, за поддержку в действиях центральных властей в борьбе с пандемией COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту заражены 1799 человек, скончались — 36 , выздоровели — 134.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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