Вебинар о распознавании фейков пройдет в рамках проекта SputnikPro

Новый вебинар в рамках SputnikPro состоится уже 17 апреля. О том, какие бывают фейки, кто их вбрасывает, и как быстро проверить сообщения на достоверность, расскажут Наталия Шашина и Игорь Кривицкий.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Вебинар, на тему "Инфодемия: как вскрыть фейк и извлечь из этого пользу", посвященный технике работы по вскрытию новостных фейков и пользе от разоблачения фейков, состоится в пятницу, 17 апреля, в 13.00, в рамках программы мастер-классов для журналистов SputnikPro. На нем выступят ведущие антифейкового подкаста РИА Новости "Не верю!" Наталия Шашина и Игорь Кривицкий.

На мастерской эксперты разберут типы фейков, механику их вбрасывания, алгоритмы быстрой проверки сообщения на достоверность. На множестве примеров покажут, как можно не просто разоблачать фейковую информацию, но и делать это максимально интересно и полезно для аудитории. Зарегистрироваться для участия в вебинаре всем журналистам ведущих информагентств и блогерам можно по ссылке (участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено). Дополнительную информацию можно получить по телефону:, promo@sputnik.md

Наталия Шашина - заместитель руководителя Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня". С 2012 по 2019 год была обозревателем и ведущей эфира радиостанции Business FM. До этого работала на радио Finam FM и в газете "Московский комсомолец".

Наталия Шашина

Игорь Кривицкий – ведущий подкастов "Не верю!" и "Мы все умрем. Но это не точно", автор проектов в дополненной и виртуальной реальности. До прихода в МИА "Россия сегодня" работал в "РБК Недвижимость" и в компании HBS.

Игорь Кривицкий

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Февральские модули в Молдове и Таджикистане прошли с аншлагом и стали последними в докоронавирусной жизни. Но, как часто бывает, кризис открывает окна возможностей. Уже в середине марта московская команда проекта развернула "онлайн-сезон SputnikPro", открытый одновременно для участников из всех стран. В режиме вебинаров эксперты рассказывают журналистам, например, о том, что такое коронавирус и как не путаться в терминах, как проверять информацию в узкоспециальных темах, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны".

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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