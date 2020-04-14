В Приднестровье умерла еще одна женщина с диагнозом COVID-19

В карантинный центр в Слободзее ее доставили накануне, 13 апреля, но несмотря на все усилия врачей, пациентку не удалось спасти.

ТИРАСПОЛЬ, 14 апр – Sputnik. В Слободзейском инфекционном госпитале скончалась от сопутствующих COVID-19 осложнений тираспольчанка 1948 года рождения. Она поступила в карантинный центр 13 апреля. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

"До этого женщина проходила лечение в кардиологическом отделении РКБ. Около четырех дней назад она контактировала с COVID-положительным пациентом", - отметили в пресс-центре Оперативного штаба.

В Слободзейскойм инфекционном госпитале женщину сразу госпитализировали в реанимационное отделение. У 72-летней пенсионерки были сопутствующие хронические заболевания – кардиосклероз, артериальная гипертензия, последствия перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, ожирение III степени.

По состоянию на 18:00 14 апреля в Слободзейском инфекционном госпитале в стационаре находится 155 человек (в их числе пять детей). 152 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция", из них четыре несовершеннолетних. С пневмонией 51 человек. Состояние большинства средней степени тяжести.

В реанимации остаются пять пациентов: одна женщина и четверо мужчин (один человек подключен к аппарату ИВЛ, остальные получают кислородную терапию).

Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 164 жителей региона. Из них 154 человека проходят лечение на территории Приднестровья, одна женщина находится в кишиневской больнице, одна пациентка выздоровела, восемь человек умерло.

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