Бронзовые венки с мемориала "Вечность" найдены - в каком они состоянии

Элементы декора, которые неизвестные украли прямо со стел у входа на мемориал "Eternitate-Вечность" еще в прошлом году, удалось обнаружить следователям, виновные понесут уголовное наказание.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. В контексте реконструкции мемориала воинской славы "Eternitate-Вечность" в Кишиневе, во вторник поступила хорошая новость - бронзовые венки, которые были украдены в самом центре Кишинева, следователи нашли. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Установлена личность и двоих обвиняемых в преступлении - мужчины могут понести суровое наказание.

"Было возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса Молдовы - "Кража", ведется следствие. В случае доказательства вины подозреваемых в суде, им грозит до 4 лет тюремного заключения или штраф до 67 тысяч леев", - заявила Стати.

Пресс-секретарь полиции Кишинева также сообщила, что бронзовые инсталляции не повреждены и уже переданы в министерство обороны Молдовы, на балансе которого находится мемориал "Eternitate-Вечность".

По предварительной информации, бронзовые венки, украшавшие вход на мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе, нашли на одном из пунктов приема металлолома.

Венки украли летом прошлого года, при осмотре на месте происшествия было видно, что с постаментов их сорвали варварским способом с применением грубой физической силы и подручных инструментов.

Реконструкция мемориала

Реконструкция мемориала "Вечность" в Кишиневе осуществляется, несмотря на действие чрезвычайного положения в республике. Как пояснили в министерстве обороны Молдовы, строительные работы в настоящее время не запрещены.

Что касается обновления, то основной акцент делается на элементах, которые могут представлять опасность для посетителей.

"Будет отремонтирована часть тротуарной плитки, которая находится в аварийном состоянии, и ее нельзя использовать для пеших прогулок. Также речь идет о звездах на барельефах, откуда сыплется штукатурка, о гранитных плитах, которые следует укрепить", - рассказал полковник Национальной Армии Тудор Лашку.

По словам специалиста, порядка 70% работ - сложная реконструкция базовых элементов. Наиболее сложный участок - центральная композиция из пяти стилизованных винтовок, которые возвышаются над вечным огнем. По словам Лашку, для ее реставрации требуется специальная техника.

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