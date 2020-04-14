Президент рассказал о том, как в Молдове пройдут Пасха и День Победы

В этом году из-за угрозы распространения COVID-19 традиционные религиозные и светские праздники не будут проводиться как обычно – об этом глава государства заявил в эфире одного из частных телеканалов.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Граждан Молдовы ждет череда традиционных праздников, которые жители страны отмечают с особой теплотой. Это, прежде всего, - Светлое Христово Воскресение – Пасха и 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. В этом году президент страны призвал граждан Молдовы отметить их по-другому.

В эфире одного из частных телеканалов Игорь Додон заявил, что на Пасху службы будут проводиться без прихожан – соответствующая договоренность была достигнута в ходе дискуссий с Митрополитом Владимиром и синодом Православной Церкви Молдовы.

Додон призвал жителей страны ограничиться в поездках на Пасху к своим пожилым родственникам, чтобы не подвергать их риску заражения вирусом нового типа, чтобы обезопасить стариков от потенциальной угрозы. Глава государства уточнил, что понимает, насколько светлым, теплым и семейным является праздник Пасхи, однако свою любовь к пожилым в условиях пандемии можно проявить именно таким образом.

“Есть и рекомендации всем церквям Молдовы – при освящении куличей и пасхальных даров не следует ни в коем случае допускать это возле церквей с собранием большого числа прихожан или, тем более, в самих храмах”, - подчеркнул Додон.

Священнослужители будут освящать куличи, когда хозяин дома выйдет к калитке, а священник пройдет по селу и совершит этот обряд.

В отношении празднования 9 мая и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Додон попросил не путать понятия “праздник отменяется” и “праздник переносится”.

Президент сообщил, что 9 мая по всей стране, к сожалению, из-за вирусной угрозы на состоятся памятные мероприятия такие, как шествие “Бессмертного полка”.

Однако в нынешнем году массовое празднование 75-летия Победы может состояться 24 августа – в день освобождения республики от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишиневской операции 1944 года.

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