До каких пор может продлиться карантин: Додон назвал возможную дату

Глава государства проанализировал эпидемиологическую ситуацию в Молдове и сделал прогноз относительно снятия режима чрезвычайного положения в стране.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Молдове удалось избежать худшего сценария с развитием эпидемической ситуации, вызванной COVID-19, поскольку власти страны изначально предприняли строгие ограничительные меры. Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов.

По словам главы государства, представители Всемирной организации здравоохранения прогнозировали к концу апреля более 28 тысяч зараженных коронавирусом нового типа в Молдове, но динамика гораздо более низкая.

“В самом начале мы приняли решение о введении чрезвычайного положения на 60 дней – вплоть до 15 мая. Будет ли этот режим продолжен, посмотрим по развитию ситуации”, - сообщил президент.

Сейчас, по его словам, мы движемся по оптимистическому сценарию.

"Если ситуация будет развиваться таким же образом, постепенно мы разрешим коммерческую деятельность ряду предприятий, и придем к тому, что ЧП будет снято 15 мая", - заявил глава государства.

Додон ответил и тем, кто обвинял власти страны в сокрытии реальных цифр заболеваемости вирусом нового типа в республике. По его словам, вся информация об эпидемической ситуации в стране изначально была транспарентной и носила публичный характер. Скрыть такие данные, по уточнению главы государства, - просто невозможно.

“Молдавская система здравоохранения сегодня справляется с поставленной задачей. В сравнении с эпидемией гриппа AH1N1, которая была в 2010 году, выводы очевидны. Если до конца мая число заразившихся COVID-19 не перешагнет отметку в 3 тысячи человек – значит, ситуацию удалось сдержать под контролем”, - подчеркнул Додон.

Всерьез подошли медики и руководители Минздрава к сбору данных о круге общения заразившихся вирусом нового типа пациентов. В большинстве случаев (90-95 процентов) государство располагает подробной информацией – где заразился человек, с кем общался, кто находился на тот момент в группе риска среди его знакомых.

Президент поблагодарил молдавских врачей и медработников за ту верность профессии и самоотдачу, с которой они работают в кризисной эпидемической ситуации.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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