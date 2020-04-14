22:57 14 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Карагасаны, где введен карантин

До каких пор может продлиться карантин: Додон назвал возможную дату

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Dmitrii Vosimeric
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (661)
76110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200414/29886157/prezident-dodon-rasskazal-do-kakikh-por-mozhet-prodlitsya-karantin.html

Глава государства проанализировал эпидемиологическую ситуацию в Молдове и сделал прогноз относительно снятия режима чрезвычайного положения в стране.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Молдове удалось избежать худшего сценария с развитием эпидемической ситуации, вызванной COVID-19, поскольку власти страны изначально предприняли строгие ограничительные меры. Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов.

По словам главы государства, представители Всемирной организации здравоохранения прогнозировали к концу апреля более 28 тысяч зараженных коронавирусом нового типа в Молдове, но динамика гораздо более низкая.

“В самом начале мы приняли решение о введении чрезвычайного положения на 60 дней – вплоть до 15 мая. Будет ли этот режим продолжен, посмотрим по развитию ситуации”, - сообщил президент.

Сейчас, по его словам, мы движемся по оптимистическому сценарию.

"Если ситуация будет развиваться таким же образом, постепенно мы разрешим коммерческую деятельность ряду предприятий, и придем к тому, что ЧП будет снято 15 мая", - заявил глава государства.

Ученый в лаборатории.
© AP Photo / Andrew Harnik
Новый российский препарат от коронавируса: этап клинических испытаний
Додон ответил и тем, кто обвинял власти страны в сокрытии реальных цифр заболеваемости вирусом нового типа в республике. По его словам, вся информация об эпидемической ситуации в стране изначально была транспарентной и носила публичный характер. Скрыть такие данные, по уточнению главы государства, - просто невозможно.

“Молдавская система здравоохранения сегодня справляется с поставленной задачей. В сравнении с эпидемией гриппа AH1N1, которая была в 2010 году, выводы очевидны. Если до конца мая число заразившихся COVID-19 не перешагнет отметку в 3 тысячи человек – значит, ситуацию удалось сдержать под контролем”, - подчеркнул Додон.

Всерьез подошли медики и руководители Минздрава к сбору данных о круге общения заразившихся вирусом нового типа пациентов. В большинстве случаев (90-95 процентов) государство располагает подробной информацией – где заразился человек, с кем общался, кто находился на тот момент в группе риска среди его знакомых.

Президент поблагодарил молдавских врачей и медработников за ту верность профессии и самоотдачу, с которой они работают в кризисной эпидемической ситуации.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (661)

По теме

Коронавирус в Молдове - подтверждены еще 86 случаев заболевания
В каких случаях маски могут повысить риск заражения коронавирусом
Православные священники о том, как вести себя при пандемии коронавируса
Теги:
Додон, срок, ЧП, Молдова, меры, карантин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Лукашенко предложил перейти из онлайна в офлайн: как прошла видеоконференция ЕАЭС
Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться