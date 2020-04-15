КС объяснил, почему закон кабмина признан неконституционным

Конституционный суд высказался о нарушении процедуры принятия законопроекта правительством, но не о норме по существу.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Порядок процедуры приятия ответственности кабинетом министров перед парламентом был нарушен. Это причина, по которой весь пакет поправок по поддержке населения и бизнеса в период чрезвычайного положения был признан неконституционным, объяснили в суде.

Как следует из решения КС, заявители аргументировали свой запрос методом, которым была одобрена норма. Однако судьи подчеркнули, что доводы депутатов распространяются не только на оспоренные изменения, но и на закон в целом, поскольку нарушение процедуры оказывает влияние на весь пакет поправок.

Таким образом, в постановлении суда указанно, что утверждение законов центральным органом исполнительной власти включает несколько стадий:

"Положения Конституции устанавливают четыре этапа процесса взятия ответственности правительством".

На первом этапе правительство принимает решение об утверждении под свою ответственность проекта закона, программы или декларации. На этом этапе норма должна быть опубликована в "Monitorul oficial".

Далее правительство должно представить парламенту проект закона, программы или декларации. Судьи уточнили, что эта стадия является ключевой, поскольку с этого момента начинается трехдневный срок, когда народные избранники могут объявить вотум недоверия правительству. Таким образом, если представитель кабмина де-факто не явился на заседание пленума, не может быть объявлен и вотум недоверия.

Третий этап, гласит решение КС, предусматривает непосредственное рассмотрение возможности голосования народными избранниками против кабинета министров. Судьи утверждают, что он является важнейшим инструментом парламентского контроля над процессом принятия ответственности правительством.

На четвертой стадии Конституция предусматривает два сценария: если большинство депутатов проголосовали за вотум недоверия – правительство уходит в отставку, если инициативу не поддержали народные избранники – законопроект, программа или декларация считаются одобренными.

Таким образом, судьи утверждают, что отсутствие кворума является несостоявшейся попыткой взятия правительством ответственности перед парламентом. Иными словами, законопроект не может считаться утвержденными. КС также обратил внимание, что на заедании 2 апреля норма, одобренная кабмином, де-факто не была представлена главному законодательному органу страны.

"Парламент таким образом исключил возможность парламентского контроля над принятием ответственности правительством", - гласит решение КС.

При этом, в Конституционном суде подчеркнули, что кабинет министров не может по своему усмотрению в любое время и при любых условиях утверждать законопроекты, "иначе правительство превратится в законодательный орган, конкурирующий с парламентом".

В итоге КС объяснил, что Закон №56 был признан в целом неконституционным, поскольку утвержден с нарушением конституционной процедуры и противоречит Главному закону страны.

Следует отметить, что соответствующее заседание проходило в отсутствии председателя Конституционного суда Владимира Цуркана – он взял самоотвод. Кроме того, член КС Эдуард Абабий выразил на этот счет особой мнение.

Постановление суда касается закона правительства о поддержке населения и бизнеса в условиях режима чрезвычайного положения, который был одобрен в среду, 1 апреля.

На следующий день, 2 апреля, депутаты должны были заслушать премьера по соответствующему проекту. Однако, этого так и не произошло – в парламенте не собрался кворум. В этом случае у парламентской оппозиции была возможность в течение трех дней вынести вотум недоверия кабинету министров. Впрочем, ни одна из фракции этого так и не сделала. Оппозиционеры пошли по иному пути и решили оспорить некоторые положения закона в Конституционном суде.

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