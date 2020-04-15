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Девушка работает за ноутбуком

Высшая школа экономики расскажет педагогам, как организовать обучение онлайн

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29879396/vysshaya-shkola-ekonomiki-rasskazhet-pedagogam-kak-organizovat-onlayn-obuchenie.html

Семинар организуют бесплатно для всех специалистов, желающих овладеть тонкостями дистанционной работы со своими учениками и студентами.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. Экстренный переход к онлайн – такова тема семинара для педагогов и руководителей образовательных организаций, желающих понять, как лучше организовать дистанционное обучение. Мероприятие проведет 16 апреля онлайн и бесплатно Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Школьник во время дистанционного обучения дома.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Основные вопросы, которые будут подняты, касаются особенности организации рабочего времени педагога, корректировки рабочей программы и календарно-тематического программирования (КТП), расчета учебного времени, структуры урока и основных принципов взаимодействия с учащимися, подбора учебного материала и оценивания деятельности.

Онлайн-семинар проведет ведущий российский педагог, входящий в TOP 50 Global Teacher Prize, эксперт министерства просвещения Российской Федерации Наталия Киселева.

Для участия в онлайн-семинаре необходимо заполнить две регистрационные формы. Одна непосредственно для регистрации, а для другая на платформе для проведения вебинара.

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Теги:
дистанционное образование, домашнее обучение, обучение, онлайн, Приднестровье


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