Высшая школа экономики расскажет педагогам, как организовать обучение онлайн

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. Экстренный переход к онлайн – такова тема семинара для педагогов и руководителей образовательных организаций, желающих понять, как лучше организовать дистанционное обучение. Мероприятие проведет 16 апреля онлайн и бесплатно Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
Онлайн-семинар проведет ведущий российский педагог, входящий в TOP 50 Global Teacher Prize, эксперт министерства просвещения Российской Федерации Наталия Киселева.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо заполнить две регистрационные формы. Одна непосредственно для регистрации, а для другая на платформе для проведения вебинара.
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