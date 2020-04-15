Молдавским учителям помогают вести дистанционное обучение детей

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Все педагоги в республике, которые являются абонентами мобильной связи Unite от госпредприятия Moldtelecom получат по 50 гигабайт бесплатного мобильного интернета для беспрепятственного проведения процесса дистанционного обучения, проверки домашних заданий и замечаний тем из гимназистов и лицеистов, кто допускает грубые ошибки в своих работах.

Соответствующая договоренность была достигнута министерством образования, культуры и исследований с компанией-оператором связи.

Срок действия договоренности - два месяца. Таким образом, педагогам не придется тратить личные средства на оплату услуг интернет-провайдера. © Sputnik / Виталий Тимкив С помощью ЮНИСЕФ в Молдове купят 80 компьютеров для дистанционного обучения

Списки педагогов, которые воспользуются бесплатным интернетом уже были составлены директорами учебных заведений республики и переданы профильным министерством в компанию Moldtelecom.

Ранее, выступая в ходе одного из брифингов, глава министерства образования, культуры и исследований Игорь Шаров заявил, что от эффективности дистанционного обучения в Молдове зависит, смогут ли все гимназисты и лицеисты в стране вовремя освоить необходимый дидактический курс и закончить учебный год в установленные сроки.

Решение о переводе учащихся средних и высших учебных заведений на дистанционный процесс получения знаний было принято в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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