12:58 15 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.66
Поиск
Школьник во время дистанционного обучения дома.

В Приднестровье нашли решение для семей, чьи дети получали льготы на питание

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)
58 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29880979/pridnestrove-nashli-reshenie-dlya-semey-chi-deti-poluchali-lgoty-na-pitanie.html

В регионе в условиях чрезвычайного положения решили оказать поддержку местным жителям, чьи дети питались в школах и детских садах на льготной основе.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. В исполнительном органе власти Приднестровья принято решение об обеспечении семей, чьи дети на льготных условиях получают питание в школе или детском саду, продуктовыми наборами. В настоящий момент Минсоцзащиты совместно с Минздравом формируют состав этого набора согласно всем нормам, сообщили в правительственной пресс-службе.

"Сроки доставки - две недели, чтобы это все нормально можно было укомплектовать с момента формирования заявки. Но в некоторых администрации говорят, что есть семьи, где вопрос стоит остро, поэтому им уже в ближайшее время приобретут и выдадут эти наборы", - отметил зампред правительства Станислав Касап.

Единый кризисный центр в Приднестровье.
© Photo : Пресс - центр МВД ПМР
В условиях чрезвычайного положения: в Приднестровье запустили Кризисный центр
Он также отметил, что в ближайшее время будет издан нормативный акт, который регламентирует выдачу таких продовольственных наборов, а также их состав. По его словам, есть льготные категории граждан, в том числе с небольшим уровнем дохода, и из бюджета им выделяется ежемесячная поддержка для того, чтоб их дети полностью или частично бесплатно питались в школе или детском саду, так как финансовые возможности не позволяют в полном объеме платить за это питание или давать еду ребенку с собой.

"Этого концепта и надо придерживаться, а он в чем заключается: чтобы помогать определенным категориям семей, чтобы им легче было прокормить детей", - выразил мнение Касап.

Как рассказал зампред, всего в Приднестровье необходимо оказать помощь около 17 тысячам детей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)

По теме

Ношение индивидуальных защитных масок станет в Приднестровье обязательным
На бывшего чиновника Минздрава Приднестровья могут открыть дело за халатность
Неудовлетворительно: в Минздраве Приднестровья оценили ситуацию по COVID-19
Теги:
питание, продукты питания, льготы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Члены индонезийского Красного Креста дезинфицируют улицы в Джакарте.
COVID-19, люди, дезинфекция: галерея периода пандемии
Лукашенко предложил перейти из онлайна в офлайн: как прошла видеоконференция ЕАЭС
Лукашенко предложил перейти в офлайн: видеоконференция ЕАЭС
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться