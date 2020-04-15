В Приднестровье нашли решение для семей, чьи дети получали льготы на питание

В регионе в условиях чрезвычайного положения решили оказать поддержку местным жителям, чьи дети питались в школах и детских садах на льготной основе.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. В исполнительном органе власти Приднестровья принято решение об обеспечении семей, чьи дети на льготных условиях получают питание в школе или детском саду, продуктовыми наборами. В настоящий момент Минсоцзащиты совместно с Минздравом формируют состав этого набора согласно всем нормам, сообщили в правительственной пресс-службе.

"Сроки доставки - две недели, чтобы это все нормально можно было укомплектовать с момента формирования заявки. Но в некоторых администрации говорят, что есть семьи, где вопрос стоит остро, поэтому им уже в ближайшее время приобретут и выдадут эти наборы", - отметил зампред правительства Станислав Касап.

Он также отметил, что в ближайшее время будет издан нормативный акт, который регламентирует выдачу таких продовольственных наборов, а также их состав. По его словам, есть льготные категории граждан, в том числе с небольшим уровнем дохода, и из бюджета им выделяется ежемесячная поддержка для того, чтоб их дети полностью или частично бесплатно питались в школе или детском саду, так как финансовые возможности не позволяют в полном объеме платить за это питание или давать еду ребенку с собой.

"Этого концепта и надо придерживаться, а он в чем заключается: чтобы помогать определенным категориям семей, чтобы им легче было прокормить детей", - выразил мнение Касап.

Как рассказал зампред, всего в Приднестровье необходимо оказать помощь около 17 тысячам детей.

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