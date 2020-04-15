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Авто на парковке

Мэрия Кишинева продолжит установку столбиков вдоль тротуаров в центре города

© CC0 / Pixabay / manfredrichter
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29883101/primaria-chisinau-prodolzhit-ustanovku-stolbikov-vdol-trotuarov-v-tsentre-goroda.html

Муниципальные власти внесли коррективы в проект по установке ограждений, которые призваны препятствовать стихийным парковкам.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. После внесения ряда коррективов в проект по разграничению тротуаров и проезжей части на улицах в центре Кишинева муниципальные власти продолжат установку специальных столбиков вдоль проезжей части.

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По заявлению примэрии (мэрии) Кишинева, анализ уличного трафика показал, что стихийные стоянки автотранспорта, расположенные на тротуарах в историческом районе города, серьезно снижают пропускную способность, провоцируют возникновение пробок и сбивают график движения общественного транспорта.

Кроме того, во многих случаях парковка на тротуарах затрудняет движение пешеходов, особенно для людей с ограниченными физическими возможностями.

Таким образом, в центре Кишинева силами предприятия "Exdrupo" продолжится установка защитных столбиков, которые должны препятствовать парковке автомобилей. Работы будут проведены на улице Пушкина, улице Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, улице Матеевича и на проспекте Григоре Виеру.

Автомобили, припаркованные на проезжей части улицы митрополита Бэнулеску-Бодони
© Sputnik / Анна Руссу
Автомобили, припаркованные на проезжей части улицы митрополита Бэнулеску-Бодони

Кроме того, в 2020 году на этих улицах будут проведены мелкие ремонтные работы, а в 2021 году планируется их масштабная реабилитация.

Деятельность по приобретению и установке чугунных столбиков на проспекте Штефана чел Маре, начатая в 2018 году, также будет продолжена после устранения недостатков, которые были отмечены в первоначальном проекте.

В то же время примэрия уточнила, что на улицах, где не проходят маршруты общественного транспорта, а также на магистралях с высокой пропускной способностью, парковка по-прежнему разрешена.

В 2020 году муниципальные власти планируют увеличить число парковочных мест в центральной части города за счет изменения размеров тротуаров. Кроме того, примэрия продолжает изучать возможность строительства подземных и многоэтажных автостоянок в Кишиневе.

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Теги:
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