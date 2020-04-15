ПРООН оценит ущерб, нанесенный Молдове коронавирусом

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Программа развития ООН (ПРООН) оценит социально-экономические последствия пандемии для наиболее уязвимых групп населения Молдовы, а также для бизнеса в Республике Молдова.

"Мы особенно обеспокоены воздействием COVID-19 на уязвимые группы населения, такие как люди с низким уровнем дохода или мигранты, а также на малые и средние предприятия. Наши оценки предоставят правительству РМ ориентиры, как действовать и восстанавливаться после эпидемии COVID-19", - сказала постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова Дима Аль-Хатиб.

Оценка будет подготовлена ​​при участии национальных и международных экспертов при поддержке рабочей группы по социально-экономическим последствиям COVID-19, возглавляемой ПРООН, и в партнерстве с бизнес-ассоциациями и частными компаниями. Рабочая группа состоит из сотрудников подразделений ООН и партнеров по развитию.

Выводы и рекомендации, касающиеся оценки социально-экономического ущерба от эпидемии коронавируса, будут представлены правительству и общественности для консультаций.

Ранее Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации утвердила ряд мер для помощи отечественному бизнесу: субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой зарплаты в случае технической безработицы или простоя, освобождение от уплаты патента патентообладателям, приостановившим работу на период ЧП. Также будут отсрочены до 25 июня местные взносы для хозяйствующих субъектов, которые временно прекратили свою работу.

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