Лесные пожары в Молдове: чем оборачивается человеческая беспечность

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Осень без дождей и бесснежная зима негативно повлияли на экосистему Молдовы. В последнее время в стране участились пожары - горит сухая растительность, кустарники и леса.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, только 13 апреля по всей стране огонь уничтожил более 280 гектаров растительности. Наиболее обширные пожары были зарегистрированы в Ниспоренском, Страшенском, Каларашском, Сынжерейском, Хынчештском, Леовском районах, а также в муниципии Кишинев. Недавно от огня пострадал даже природно-культурный заповедник "Старый Оргеев" и большой участок территории на границе Молдовы с Румынией.

Сотрудники лесного хозяйства обеспокоены неблагоприятной тенденцией и осуждают безответственность лиц, которые в силу разных обстоятельств стали причастными к возгораниям растительности. Это несет угрозу и жизни людей, и окружающей среде, а также огромные материальные убытки.

В Агентстве Moldsilva отмечают, что сжигание сухой растительности вызывает испарение воды с поверхности почвы, разрушение микрофауны и самих почв. Опасность этих пожаров также является прямой угрозой для лесного фонда, а дикие животные могут стать беспомощными заложниками пожара из-за невозможности доступа пожарных в удаленные районы.

Все это может повлиять и на биоразнообразие, лесной и охотничий фонд, хотя работники лесхозов пытаются бороться и предотвращать опасные ситуации.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова эколог Владимир Гараба, при подобных пожарах больше всего страдает трава, выгорают кустарники и молодые деревья, восстановиться после пожаров они уже не могут. Существенно страдает и почва - верхний слой (от нескольких миллиметров до одного сантиметра) полностью выгорает и превращается в пепел.

"Органическая часть, самая полезная в почве, уничтожается, гибнут важные микроорганизмы. Кроме того, в лесах, на опушках гнездятся птицы, поэтому пожары влияют и на их существование - они покидают свои гнезда, улетают и могут уже больше сюда не вернуться. Как следствие, биоразнообразие нарушается, на его восстановление требуется несколько лет, пожар - это огромный вред", - подчеркнул собеседник.

На пожарище первые признаки жизни могут появиться через месяц-полтора - сначала восстанавливается травянистая растительность. Еще более длительный восстановительный период требуется для деревьев. Лесные пожары наносят окружающей среде и заметный, и непрямой ущерб, результаты которого постепенно проявляются на протяжении длительного времени. Во время пожаров меняется состав воздуха - он загрязняется угарным газом и другими продуктами горения.

Причиной пожаров зачастую является деятельность человека, его вмешательство в природу. Участились случаи пожаров из-за сжигания мусора и сельскохозяйственных отходов. Однако только ужесточать меры наказания нерадивых граждан, по мнению эколога, недостаточно. Важно заниматься выявлением и профилактикой опасных ситуаций.

"И из-за того, что мало работников в лесной отрасли, и потому, что недостаточно уделяется внимания этой проблеме, получается, что наказывать некого. В 99% случаев поджоги остаются безнаказанными", - подчеркнул Гараба.

Эколог считает, что нужно усилить мониторинг ситуации в лесах и на других территориях, в том числе с помощью дронов-беспилотников. Эксперт с сожалением отметил, что лесное хозяйство находится в бедственном положении, ему не хватает средств для отслеживания всей ситуации в лесах Молдовы.

"Бедность приводит к еще большей бедности - мы лишаемся сотен гектаров лесных массивов из-за того, что вовремя не обнаруживаются очаги возгорания и виновные в них лица", - охарактеризовал ситуацию Гараба.

Как показывает статистика, в большинстве случаев природные пожары являются следствием нарушения гражданами требований пожарной безопасности. Спасатели предупреждают граждан, что возгорания сухой растительности очень опасны - они быстро распространяются и ситуация может изменяться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы есть риск погибнуть или получить сильные ожоги.

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