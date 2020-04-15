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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты

COVID-19 в Молдове: Минздрав представил обновленные данные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29887634/covid19-moldova-minzdrav-predstavil-obnovlennye-dannye.html

Из больниц выписано рекордное число выздоровевших пациентов, сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. К утру среды в Молдове зарегистрированы тысяча 799 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях, заявила в среду на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну. 

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Кроме того, 135 человек проходят лечение на дому под наблюдением семейных врачей.

Таким образом, общее число инфицированных не изменилось и составляет тысячу 934 человека. В целом к настоящему моменту было проведено 8 тысяч 149 тестов на коронавирус.

В тяжелом состоянии находятся 183 человека, у 547 пациентов среднее состояние здоровья. Под наблюдением врачей находятся 39 тысяч 198 человек.

"Из больниц были выписаны 37 пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 171 человека", - сказала Думбрэвяну.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)

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Теги:
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