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Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

Граждане Молдовы в Китае сделали пожертвование для борьбы с COVID-19

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29888687/grazhdane-moldovy-v-china-sdelali-pozhertvovanie-dlya-borby-s-covid-19.html

Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, не остаются в стороне, когда республике нужна помощь. На этот раз откликнулись те, кто оказался в Китае.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Граждане Молдовы, проживающие в Китае, сделали пожертвование для борьба с пандемией, об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи. 

Человек в защитной маске, архивное фото
© AFP 2020 / OLI SCARFF
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Как отметили в центре, представители министерства иностранных дел и европейской интеграции передали в медучреждения страны 2,8 тысячи масок, которые пожертвовали для Молдовы наши граждане из Китая.

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"Эти маски было принято отправить врачам скорой помощи, которые усиленно работают в период пандемии", - говорится в сообщении медучреждения.

Руководство Национального центра скорой медицинской помощи выразило благодарность неравнодушным гражданам. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту лабораторно подтверждено заражение тысячи 799 человек, еще 135 лечатся дома. По данным Минздрава, скончались 41 пациент, а 171 - выздоровел.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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