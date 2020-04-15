Граждане Молдовы в Китае сделали пожертвование для борьбы с COVID-19

Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, не остаются в стороне, когда республике нужна помощь. На этот раз откликнулись те, кто оказался в Китае.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Граждане Молдовы, проживающие в Китае, сделали пожертвование для борьба с пандемией, об этом сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

Как отметили в центре, представители министерства иностранных дел и европейской интеграции передали в медучреждения страны 2,8 тысячи масок, которые пожертвовали для Молдовы наши граждане из Китая.

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"Эти маски было принято отправить врачам скорой помощи, которые усиленно работают в период пандемии", - говорится в сообщении медучреждения.

Руководство Национального центра скорой медицинской помощи выразило благодарность неравнодушным гражданам.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту лабораторно подтверждено заражение тысячи 799 человек, еще 135 лечатся дома. По данным Минздрава, скончались 41 пациент, а 171 - выздоровел.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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